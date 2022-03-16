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ONUKA перепела хит "Місто", показав разрушения Киева, Харькова, Мариуполя: невозможно смотреть без слез

Коллаж РБК-Украина: ONUKA показала разрушения Киева, Харькова, Мариуполя
Автор: Светлана Мащенко

Певица ONUKA (Наталья Жижченко) показала в новом видеоклипе к своей знаменитой песне "Місто", во что оккупант превратил украинские города.

Смотрите ниже в материале Lite новый клип, а также видео, снятое семь лет назад для неофициального клипа ONUKA. В нем города мирной Украины полны жизни, света и радости.

На кадрах нарезка из фото Киева, Харькова, Мариуполя, Ирпени, Бучи и других украинских городов. Разрушенные дома, судьбы украинцев, лица людей, в глазах которых - злость на врага и одновременно уверенность в нашей победе.

Вот видео, сделанное весной 2022-го.

А вот видео, смонтированное семь лет назад. На нем - наша прекрасная Украина, которую сейчас разрушает оккупант.

Ранее мы писали, что в РФ показали список запрещенных звезд, которые высказались против вторжения Путина.

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Onuka