Он или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчиком

15-летняя Шайло Джоли-Питт появилась на фестивале в Риме в компании звездной мамы и сестры. Все трое были одеты в роскошные платья. Шойло отправилась на красную дорожку в черном платье с плиссированной юбкой, которое дополнила золотыми серьгами и яркими желтыми кедами с принтом. Завершали образ девочки высокая прическа с плетением и неброский макияж. Выглядела Шайло женственно и очаровательно. Чем тут же убедила всех, что желание остаться девушкой укрепилось в ней.

Анджелина Джоли с детьми (фото: Getty Images)

К слову, слухи о том, что у Шайло появились мысли не менять пол, поползли еще в прошлом году во время первой волны карантина. Тогда юная наследница знаменитых актеров впервые стала появляться на людях в юбках, платьях и с длинными волосами. Что ж, посмотрим, как дальше будут развиваться события.

Шайло Нувель ранее (фото: скрины instagram.com/shiloh.jolie.pitt)