Оля Цибульская высказалась о разводе DZIDZIO и развенчала слухи

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская, которая является кумой DZIDZIO, высказалась о разводе артиста с женой SLAVIA, и опровергла слухи, что якобы повлияла на решение Михаила Хомы разорвать отношения после 8 лет брака.
Об этом Цибульская рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Ведущая решила прокомментировать посыпавшиеся в сети обвинения поклонников певца в том, что якобы во всем виновата его кума.
"История, которая касается DZIDZIO и его бывшей супруги, не касается совсем меня. Я не заглядываю в чужой дом, чужую постель, под чужое одеяло. Поэтому оно где-то шумит мимо меня, я не причастна к этой истории", - подчеркивает Цибульская.
Оля Цибульская и DZIDZIO (фото: instagram.com/cybulskaya)
Певица также считает, что развод - это дело мужа и жены, и только.
"Мне жаль, потому что это болезненно и для мужчин, и для женщин", - сказала знаменитость.
При этом Цибульская отметила, что и сама в определенный момент жизни "начинала личное с нуля".
"Я тоже знаю, насколько это непросто, насколько это сложно. Так что пусть разбираются", - резюмировала певица.
DZIDZIO (Михаил Хома) и его жена SLAVIA (Ярослава Хома) (фото: instagram.com/slavia_official)
Также она добавила, что супруг нормально отреагировал на бурю хейта в сети.
"Если женщина родила тебе сына, у тебя нет смысла в ней сомневаться. Так что у нас все ок", - рассказала Цибульская.
Ранее сообщалось, что Оля Цибульская раскрыла правду об отношениях с DZIDZIO, и призналась, что в какой-то момент получала угрозы в сети, а также намекнула, что они были связаны со Славой.