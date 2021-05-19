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Оля Цибульская высказалась о разводе DZIDZIO и развенчала слухи

Новина українською →
Среда 19 мая 2021 17:25
Оля Цибульская высказалась о разводе DZIDZIO и развенчала слухи Фото: Оля Цибульская (instagram.com/cybulskaya)
Автор: Владимир Костырин

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская, которая является кумой DZIDZIO, высказалась о разводе артиста с женой SLAVIA, и опровергла слухи, что якобы повлияла на решение Михаила Хомы разорвать отношения после 8 лет брака.

Об этом Цибульская рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Ведущая решила прокомментировать посыпавшиеся в сети обвинения поклонников певца в том, что якобы во всем виновата его кума.

"История, которая касается DZIDZIO и его бывшей супруги, не касается совсем меня. Я не заглядываю в чужой дом, чужую постель, под чужое одеяло. Поэтому оно где-то шумит мимо меня, я не причастна к этой истории", - подчеркивает Цибульская.

Оля Цибульская высказалась о разводе DZIDZIO и развенчала слухи

Оля Цибульская и DZIDZIO (фото: instagram.com/cybulskaya)

Певица также считает, что развод - это дело мужа и жены, и только.

"Мне жаль, потому что это болезненно и для мужчин, и для женщин", - сказала знаменитость.

При этом Цибульская отметила, что и сама в определенный момент жизни "начинала личное с нуля".

"Я тоже знаю, насколько это непросто, насколько это сложно. Так что пусть разбираются", - резюмировала певица.

Оля Цибульская высказалась о разводе DZIDZIO и развенчала слухи

DZIDZIO (Михаил Хома) и его жена SLAVIA (Ярослава Хома) (фото: instagram.com/slavia_official)

Также она добавила, что супруг нормально отреагировал на бурю хейта в сети.

"Если женщина родила тебе сына, у тебя нет смысла в ней сомневаться. Так что у нас все ок", - рассказала Цибульская.

Ранее сообщалось, что Оля Цибульская раскрыла правду об отношениях с DZIDZIO, и призналась, что в какой-то момент получала угрозы в сети, а также намекнула, что они были связаны со Славой.

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Новости Украины Стиль жизни отношения DZIDZIO развод артисты Ольга Цибульская
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