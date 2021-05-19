Оля Цибульська висловилася про розлучення DZIDZIO і розвінчала чутки

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська, яка є кумою DZIDZIO, висловилася про розлучення артиста з дружиною SLAVIA , і спростувала чутки, що нібито вплинула на рішення Михайла Хоми розірвати стосунки після 8 років шлюбу.

Про це Цибульська розповіла в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Ведуча вирішила прокоментувати звинувачення шанувальників співака, що посипалися в мережі, в тому, що нібито у всьому винна його кума.

"Історія, яка стосується DZIDZIO і його колишньої дружини, не стосується зовсім мене. Я не заглядаю в чужу хату чуже ліжко, під чужу ковдру. Тому воно десь шумить повз мене, я не причетна до цієї історії", - наголошує Цибульська.

Оля Цибульська та DZIDZIO (фото: instagram.com/cybulskaya)

Співачка також вважає, що розлучення - це справа чоловіка і дружини, і тільки.

"Мені шкода, тому що це болісно і для чоловіків, і для жінок", - сказала знаменитість.

При цьому Цибульська зазначила, що і сама в певний момент життя "починала особисте з нуля".

"Я теж знаю, наскільки це непросто, наскільки це складно. Так що нехай розбираються", - резюмувала співачка.

DZIDZIO (Михайло Хома) та його дружина SLAVIA (Ярослава Хома) (фото: instagram.com/slavia_official)

Також вона додала, що чоловік нормально відреагував на бурю хейта в мережі.

"Якщо жінка народила тобі сина, у тебе немає сенсу в ній сумніватися. Так що у нас все ок", - розповіла Цибульська.