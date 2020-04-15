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Оля Цибульская рассказала, куда наряжается на карантине

Lite » Стиль жизни 15.04.2020 - 15:46
Оля Цибульская рассказала, куда наряжается на карантине
Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля мотивирует даже на карантине хорошо выглядеть

Певица Оля Цибульская в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», дала несколько эффективных советов, как на карантине оставаться в отличной форме и хорошем настроении.

Оля Цибульская уверена, что на карантине нужно обязательно делать макияж и прическу, выбирать, что надеть и отлично выглядеть.

«Мы можем ухаживать за собой один день, второй, третий… А потом ходим, как чучело, – сказала Оля Цибульская в инстаграм «Зіркового шляху». – На самом деле нужно держать себя в тонусе, тем более что мы женщины. Мужчинам проще: умылся, почистил зубы и все отлично. А мы должны оставаться кошечками, даже если нам небо упадет на голову. Нужно обязательно приводить себя в порядок».

На днях Ольга Цибульская даже продемонстрировала семь домашних луков.

«Я так держу себя в тонусе, – объяснила певица. – Мало того, примерно неделю назад я надела красивое платье, сделала макияж и прическу, выбрала туфли на высоком каблуке и поехала с сыном Нестором в лес. Пусть там меня видел только дятел, – но я была от себя в восторге! Благодаря моему «выходу» у меня поднялось настроение».

Певица считает, что именно сейчас очень важно сохранять хорошее настроение.

«При этом не нужно имитировать его и смеяться тогда, когда вам не хочется, – сказала звезда. – Но вы должны настроить себя на солнце, которое светит за окном, на весну и представлять, что все будет классно. Обязательно! Говорят, что состояние нашего иммунитет улучшается именно благодаря этому, а вирус боится крепкого иммунитета».

Все это позволяет выглядеть Цибульской прекрасно.

«Я считаю, что каждая женщина – звезда. У нас есть особенная миссия – светить даже тогда, когда темно, дарить классные эмоции, даже если у окружающих нас людей негативное настроение, и искать в себе силы, чтобы пережить любой стресс», – сказала певица «Зірковому шляху».

Напомним, ранее Оля Цибульская похвасталась внушительным списком дел на карантине.

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