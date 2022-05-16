Олег Псюк чувственно обратился к украинцам, пока клип Kalush Orchestra бьет все рекорды
Лидер победителей Евровидения 2022 Kalush Orchestra Олег Псюк 16 мая празднует день рождения. Сегодня он отмечает 28 лет.
По случаю праздника артист сам обратился к украинцам в откровенном и чувственном посте на своей странице в Instagram.
"Йо. Сегодня мне стукнуло 28. Много целей в моей жизни уже сделано и проделано несколько библиотек задач. Родившись в Калуше, я получил много присущей эмпирики и было не так просто ее разнообразить. В течение всей моей жизни я менялся, менялись мои взгляды и приоритеты, но всегда были несколько качеств, которые мной двигали и какие бы я никогда ни на что не променял. Трудолюбие, любопытство и моя жадность ко всему, за что бы я не брался. Спасибо, что вы всегда со мной, это только начало..."- написал он.
Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)
В комментариях не все верят, что Олегу - 28. Многие из меломанов думали, что ему нет и 20...
Что известно об Олеге
Будущий звездный рэпер родился 16 мая 1994 года в городе Калуш Ивано-Франковской области.
Его отец инженер-механик, а мама (которой и посвящена знаменитая песня Stephania) - продавщица.
Родители Олега (фото: instagram.com/kalush.official)
После окончания школы работал на стройке. Потом окончил Калушский политехнический колледж, а также Львовский лесотехнический университет. Во время учебы Олег работал на кондитерской фабрике и заводе.
Детской мечтой сегодняшнего именинника является запись совместного трека с иконой американского хип-хопа Эминемом.
Звездный артист встречается с Александрой Белобров, с которой познакомился 1 марта 2021 года.
5 лучших клипов Kalush
Сегодня предлагаем вам вспомнить (а для кого-то - открыть снова) 5 лучших клипов Kalush и Kalush Orchestra.
Stefania
Клип на самый большой хит Олега Псюка и Ко был снят на руинах разгромленных русскими Ирпеня и Бучи. За сутки видео собрало более 5 миллионов просмотров!
Зорі
Калуські вечорниці (feat. Tember Blanche)
Таксі (ft. Христина Соловий)
Shtomber Womber
Ранее мама Олега рассказала, чем больше всего гордится в сыне после победы на Евровидении.
Также воин на "Азовстали" спел песню о Стефании под звуки взрывов.