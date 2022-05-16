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Олег Псюк чувственно обратился к украинцам, пока клип Kalush Orchestra бьет все рекорды

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 11:15
Олег Псюк чувственно обратился к украинцам, пока клип Kalush Orchestra бьет все рекорды Олег Псюк (коллаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Лидер победителей Евровидения 2022 Kalush Orchestra Олег Псюк 16 мая празднует день рождения. Сегодня он отмечает 28 лет.

По случаю праздника артист сам обратился к украинцам в откровенном и чувственном посте на своей странице в Instagram.

"Йо. Сегодня мне стукнуло 28. Много целей в моей жизни уже сделано и проделано несколько библиотек задач. Родившись в Калуше, я получил много присущей эмпирики и было не так просто ее разнообразить. В течение всей моей жизни я менялся, менялись мои взгляды и приоритеты, но всегда были несколько качеств, которые мной двигали и какие бы я никогда ни на что не променял. Трудолюбие, любопытство и моя жадность ко всему, за что бы я не брался. Спасибо, что вы всегда со мной, это только начало..."- написал он.

Олег Псюк чувственно обратился к украинцам, пока клип Kalush Orchestra бьет все рекорды

Олег Псюк чувственно обратился к украинцам, пока клип Kalush Orchestra бьет все рекорды

Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)

В комментариях не все верят, что Олегу - 28. Многие из меломанов думали, что ему нет и 20...

Что известно об Олеге

Будущий звездный рэпер родился 16 мая 1994 года в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Его отец инженер-механик, а мама (которой и посвящена знаменитая песня Stephania) - продавщица.

Олег Псюк чувственно обратился к украинцам, пока клип Kalush Orchestra бьет все рекорды

Родители Олега (фото: instagram.com/kalush.official)

После окончания школы работал на стройке. Потом окончил Калушский политехнический колледж, а также Львовский лесотехнический университет. Во время учебы Олег работал на кондитерской фабрике и заводе.

Детской мечтой сегодняшнего именинника является запись совместного трека с иконой американского хип-хопа Эминемом.

Звездный артист встречается с Александрой Белобров, с которой познакомился 1 марта 2021 года.

5 лучших клипов Kalush

Сегодня предлагаем вам вспомнить (а для кого-то - открыть снова) 5 лучших клипов Kalush и Kalush Orchestra.

Stefania

Клип на самый большой хит Олега Псюка и Ко был снят на руинах разгромленных русскими Ирпеня и Бучи. За сутки видео собрало более 5 миллионов просмотров!

Зорі

Калуські вечорниці (feat. Tember Blanche)

Таксі (ft. Христина Соловий)

Shtomber Womber

Ранее мама Олега рассказала, чем больше всего гордится в сыне после победы на Евровидении.

Также воин на "Азовстали" спел песню о Стефании под звуки взрывов.

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