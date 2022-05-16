Олег Псюк чуттєво звернувся до українців. Тим часом кліп Kalush Orchestra б'є усі рекорди!
Лідер переможців Євробачення 2022 Kalush Orchestra Олег Псюк 16 травня святкує день народження. Сьогодні він відзначає 28 років.
З нагоди свята артист сам звернувся до українців у відвертому і чуттєвому дописі на своїй сторінці в Instagram.
"Йо. Сьогодні мені стукнуло 28. Багато цілей в моєму житті вже виконано і пророблено декілька бібліотек задач. Народившись в Калуші, я получив багато притаманної емпірики і було не так просто її урізноманітнити. Протягом всього мого життя я мінявся, змінювались мої погляди та пріоритети, але завжди були декілька якостей, які мною рухали і які б я ніколи ні на що не проміняв. Працелюбність, цікавість і моя захланність у всьому, за що б я не брався. Дякую, що ви завжди зі мною, це тільки початок..." - написав він.
Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)
У коментарях не всі вірять, що Олегу - 28. Багато хто з меломанів думав, що йому нема й 20...
Що відомо про Олега Псюка
Майбутній зірковий репер народився 16 травня 1994 року у місті Калуш Івано-Франківської області.
Його батько інженер-механік, а мама (якій і присвячена славнозвісна пісня Stephania) - продавчиня.
Батьки Олега (фото: instagram.com/kalush.official)
Після закінчення школи працював на будівництві. Потім закінчив Калуський політехнічний коледж, а також Львівський лісотехнічний університет. Під час навчання Олег працював на кондитерській фабриці та заводі.
Дитячою мрією сьогоднішнього іменинника є записати спільний трек з іконою американського хіп-хопу Емінемом.
Зірковий артист зустрічається з Олександрою Білобров, з якою познайомився 1 березня 2021 року.
5 кращих кліпів Kalush
Сьогодні також пропонуємо вам згадати (а для когось - відкрити знову) 5 кращих кліпів Kalush і Kalush Orchestra.
Stefania
Кліп на найбільший хіт Олега Псюка і Ко був знятий на руїнах розгромлених росіянами Ірпеня та Бучі. За добу відео зібрало більше 5 мільйонів переглядів!
Зорі
Калуські вечорниці (feat. Tember Blanche)
Таксі (ft. Христина Соловій)
Shtomber Womber
Раніше мама Олега розповіла, чим найбільше пишається у сині після перемоги на Євробаченні.
Також воїн на "Азовсталі" заспівав пісню про Стефанію під звуки вибухів.