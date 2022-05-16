Олег Псюк чуттєво звернувся до українців. Тим часом кліп Kalush Orchestra б'є усі рекорди!

З нагоди свята артист сам звернувся до українців у відвертому і чуттєвому дописі на своїй сторінці в Instagram .

"Йо. Сьогодні мені стукнуло 28. Багато цілей в моєму житті вже виконано і пророблено декілька бібліотек задач. Народившись в Калуші, я получив багато притаманної емпірики і було не так просто її урізноманітнити. Протягом всього мого життя я мінявся, змінювались мої погляди та пріоритети, але завжди були декілька якостей, які мною рухали і які б я ніколи ні на що не проміняв. Працелюбність, цікавість і моя захланність у всьому, за що б я не брався. Дякую, що ви завжди зі мною, це тільки початок..." - написав він.

Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)

У коментарях не всі вірять, що Олегу - 28. Багато хто з меломанів думав, що йому нема й 20...

Що відомо про Олега Псюка

Майбутній зірковий репер народився 16 травня 1994 року у місті Калуш Івано-Франківської області.

Його батько інженер-механік, а мама (якій і присвячена славнозвісна пісня Stephania) - продавчиня.

Батьки Олега (фото: instagram.com/kalush.official)

Після закінчення школи працював на будівництві. Потім закінчив Калуський політехнічний коледж, а також Львівський лісотехнічний університет. Під час навчання Олег працював на кондитерській фабриці та заводі.

Дитячою мрією сьогоднішнього іменинника є записати спільний трек з іконою американського хіп-хопу Емінемом.

Зірковий артист зустрічається з Олександрою Білобров, з якою познайомився 1 березня 2021 року.

5 кращих кліпів Kalush

Сьогодні також пропонуємо вам згадати (а для когось - відкрити знову) 5 кращих кліпів Kalush і Kalush Orchestra.

Stefania

Кліп на найбільший хіт Олега Псюка і Ко був знятий на руїнах розгромлених росіянами Ірпеня та Бучі. За добу відео зібрало більше 5 мільйонів переглядів!

Зорі

Калуські вечорниці (feat. Tember Blanche)

Таксі (ft. Христина Соловій)

Shtomber Womber