Оле Поляковой за правду о резне в Буче заблокировали Instagram

Певице Оле Поляковой, которая громко кричит о преступлениях россиян в Буче и других городах и селах Украины, заблокировали Instagram с 2,6 млн читателей.

Об этом Полякова написала в Facebook .

"У меня заблокировали Инстаграм! За правду! За признание ужасных преступлений российских оккупантов в Украине!

Но это не остановит меня, как и всех нас, в борьбе против фашистских подонков на территории нашей земли! Присоединяйтесь к моей странице здесь на Фейсбуке!"- написала звезда.

В комментариях подписчики поддержали Олю Полякову: