Оле Поляковой за правду о резне в Буче заблокировали Instagram
Коллаж РБК-Украина: Оля Полякова
Певице Оле Поляковой, которая громко кричит о преступлениях россиян в Буче и других городах и селах Украины, заблокировали Instagram с 2,6 млн читателей.
Об этом Полякова написала в Facebook.
"У меня заблокировали Инстаграм! За правду! За признание ужасных преступлений российских оккупантов в Украине!
Но это не остановит меня, как и всех нас, в борьбе против фашистских подонков на территории нашей земли! Присоединяйтесь к моей странице здесь на Фейсбуке!"- написала звезда.
В комментариях подписчики поддержали Олю Полякову:
- І тут блокують за правду, але всіх не заблокують, нас багато! Олю, ви молодець! Ми з вами!
- Дякуючи таким людям, як ви, Україна буде процвітати... Ми - українці - сильні духом.
- Значить попадало в ціль! Скаржилися ті, кого "коробіло от услишанаво".
- Бояться, але вони не зможуть знищити свої діяння! Ми переможемо цих нелюдів!
- Оля, ми з вами! Ніхто нас не втримає, коли за нами правда!
Ранее Оля Полякова рассказала, что подругу ее дочери расстреляли в авто с надписью "Дети"
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