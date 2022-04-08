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Оле Поляковой за правду о резне в Буче заблокировали Instagram

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 18:30
Оле Поляковой за правду о резне в Буче заблокировали Instagram Коллаж РБК-Украина: Оля Полякова
Автор: Светлана Мащенко

Певице Оле Поляковой, которая громко кричит о преступлениях россиян в Буче и других городах и селах Украины, заблокировали Instagram с 2,6 млн читателей.

Об этом Полякова написала в Facebook.

"У меня заблокировали Инстаграм! За правду! За признание ужасных преступлений российских оккупантов в Украине!

Но это не остановит меня, как и всех нас, в борьбе против фашистских подонков на территории нашей земли! Присоединяйтесь к моей странице здесь на Фейсбуке!"- написала звезда.

В комментариях подписчики поддержали Олю Полякову:

  • І тут блокують за правду, але всіх не заблокують, нас багато! Олю, ви молодець! Ми з вами!
  • Дякуючи таким людям, як ви, Україна буде процвітати... Ми - українці - сильні духом.
  • Значить попадало в ціль! Скаржилися ті, кого "коробіло от услишанаво".
  • Бояться, але вони не зможуть знищити свої діяння! Ми переможемо цих нелюдів!
  • Оля, ми з вами! Ніхто нас не втримає, коли за нами правда!

Ранее Оля Полякова рассказала, что подругу ее дочери расстреляли в авто с надписью "Дети"

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