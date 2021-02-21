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Оксана Марченко сильно изменилась после пластики: теперь ее не узнать (фото)

Автор: Анна Киселева

Оксана Марченко начинала еще в девяностых и до 2018 года оставалась популярной украинской телеведущей. После того как журналистка ушла с телевидения, ее поклонники начали замечать существенные изменения в ее внешности.

Об этом фанаты написали под фотографиями главной экс-ведущей шоу "Україна має талант" на ее странице в Instagram.

Под снимками журналистки поклонники пишут комплименты, восхищаются красотой не только тела, но и души. Однако некоторым изменения во внешности бывшей телеведущей не пришлись по нраву. Фанаты написали об этом под недавними снимками знаменитости.

Поводом обратить внимание не изменение контуров лица стала публикация, в которой Марченко поделилась ностальгическими снимками, сделанными во время съемок шоу "Україна має талант".

Оксана Марченко во время съемок шоу "Україна має талант" (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

При этом внешний вид женщины на актуальных фото существенно отличается, по мнению поклонников.

Скриншот (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Как выглядит Оксана Марченко сейчас:

Оксана Марченко (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Напомним, что ранее, 20 февраля, Оксана Марченко рассказала о вступлении в политическую партию.

До этого мы рассказывали о санкциях против Марченко, введенных Украиной за финансирование террористов, а также рассказывали, что о ней известно и в каких скандалах фигурировало имя жены кума Путина.

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