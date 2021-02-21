Оксана Марченко сильно изменилась после пластики: теперь ее не узнать (фото)

Под снимками журналистки поклонники пишут комплименты, восхищаются красотой не только тела, но и души. Однако некоторым изменения во внешности бывшей телеведущей не пришлись по нраву. Фанаты написали об этом под недавними снимками знаменитости.

Поводом обратить внимание не изменение контуров лица стала публикация, в которой Марченко поделилась ностальгическими снимками, сделанными во время съемок шоу "Україна має талант".

Оксана Марченко во время съемок шоу "Україна має талант" (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

При этом внешний вид женщины на актуальных фото существенно отличается, по мнению поклонников.

Скриншот (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Как выглядит Оксана Марченко сейчас:

Оксана Марченко (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)