Огненный Марс во Льве: кому этот период принесет неприятности, а кому повезет

Астролог рассказала про важный период, который начнется 11 июня и завершится 29 июля. Он связан с переходом планеты Марс в знак Зодиака Лев. Это время будет наполнено особенной силой и мощью. Что принесет Марс во Льве каждому из нас - читайте ниже в нашем материале.

По словам эксперта, Марс во Льве дает колоссальную энергию, волю, творческие способности, признание, похвалу и много лести.

Обычно это прекрасное время для начинаний, но не сейчас, так как это событие совпадает с ретроградным Меркурием, статическим Юпитером и Нептуном.

"Поэтому лучше обдумывать грандиозные идеи, советоваться, а принимать решение и действовать уже в июле. Как и в Овне здесь будет присутствовать отличная зубастая хватка за дело, проект, человека, предприимчивость, но в отличие от Овна, у Льва сильней твердость и целеустремленность, так как это фиксированный и постоянный знак. Природный талант руководителя, так как самоуверенность людей в такой период вызывает у других доверие. Хочется быть самыми первыми, хорошо устраняются соперники", - рассказывает эксперт.

Период прекрасный для занятий творчеством, ютюбом, детьми, хобби, для участия в различных соревнованиях. Организация мероприятий, игр, учебы и школы пойдут продуктивно.