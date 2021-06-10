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Огненный Марс во Льве: кому этот период принесет неприятности, а кому повезет

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Четверг 10 июня 2021 20:00
Огненный Марс во Льве: кому этот период принесет неприятности, а кому повезет Фото: Астролог рассказала про Марс во Льве
Автор: Светлана Мащенко

Астролог рассказала про важный период, который начнется 11 июня и завершится 29 июля. Он связан с переходом планеты Марс в знак Зодиака Лев. Это время будет наполнено особенной силой и мощью. Что принесет Марс во Льве каждому из нас - читайте ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

По словам эксперта, Марс во Льве дает колоссальную энергию, волю, творческие способности, признание, похвалу и много лести.

Обычно это прекрасное время для начинаний, но не сейчас, так как это событие совпадает с ретроградным Меркурием, статическим Юпитером и Нептуном.

"Поэтому лучше обдумывать грандиозные идеи, советоваться, а принимать решение и действовать уже в июле. Как и в Овне здесь будет присутствовать отличная зубастая хватка за дело, проект, человека, предприимчивость, но в отличие от Овна, у Льва сильней твердость и целеустремленность, так как это фиксированный и постоянный знак. Природный талант руководителя, так как самоуверенность людей в такой период вызывает у других доверие. Хочется быть самыми первыми, хорошо устраняются соперники", - рассказывает эксперт.

Период прекрасный для занятий творчеством, ютюбом, детьми, хобби, для участия в различных соревнованиях. Организация мероприятий, игр, учебы и школы пойдут продуктивно.

Ранее астролог также рассказала про все события июня 2021, которые так или иначе будут влиять на жизнь каждого из нас.

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