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Вогняний Марс у Леві: кому цей період принесе неприємності, а кому пощастить

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Четвер 10 червня 2021 20:00
Вогняний Марс у Леві: кому цей період принесе неприємності, а кому пощастить Фото: Астролог розповіла про Марс у Леві
Автор: Світлана Мащенко

Астролог розповіла про важливий період, який почнеться 11 червня і завершиться 29 липня. Він пов'язаний з переходом планети Марс в знак Зодіаку Лев. Цей час буде наповнений особливою силою і міццю. Що принесе Марс у Леві кожному з нас - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

За словами експерта, Марс у Леві дає колосальну енергію, волю, творчі здібності, визнання, похвалу і багато лестощів.

Зазвичай це прекрасний час для починань, але не зараз, так як ця подія збігається з ретроградним Меркурієм, статичним Юпітером і Нептуном.

"Тому краще обмірковувати грандіозні ідеї, радитися, а приймати рішення і діяти вже в липні. Як і в Овні тут буде присутня відмінна зубаста хватка за справу, проект, людину, підприємливість, але на відміну від Овна, у Лева сильніше твердість і цілеспрямованість, так як це фіксований і постійний знак. Природний талант керівника, так як самовпевненість людей в такий період викликає у інших довіру. Хочеться бути найпершими, добре усуваються суперники", - розповідає експерт.

Період прекрасний для занять творчістю, ютюбом, дітьми, хобі, для участі в різних змаганнях. Організація заходів, ігор, навчання та школи підуть продуктивно.

Раньше астролог також розповіла про всі події червня 2021, які так чи інакше впливатимуть на життя кожного з нас.

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