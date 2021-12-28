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Что нужно успеть сделать каждому знаку Зодиака до Нового года: у вас осталось всего четыре дня!

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Вторник 28 декабря 2021 05:00
Что нужно успеть сделать каждому знаку Зодиака до Нового года: у вас осталось всего четыре дня! Фото: Что нужно успеть сделать каждому знаку Зодиака до Нового года (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на последние декабря говорит о том, что нужно завершить важные дела, отпустить все неприятности в прошлом и поставить цели на следующий год.

Астролог рассказала, что нужно сделать каждому знаку Зодиака до наступления января. Об этом информирует Wday.

Овен

Поставьте новые цели в сфере карьеры и личной реализации. Подумайте о долгосрочной перспективе, на 10-20 лет вперед. Трансформация началась уже в декабре и с нового года перед вами могут открыться новые перспективы.

Телец

Успейте спланировать свое развитие, поставьте цель освоить или закончить обучение новой профессии, навыкам. Ваше увлечение в конце года станет темой на долгие годы. Если вы преподаете, то подумайте об улучшении своей методики.

Близнецы

Сосредоточьтесь на вложении своих средств в какой-то выгодный проект. Просчитайте свои финансовые достижения, так как появится возможность запустить что-то интересное или взять ипотеку.

Рак

Обратите внимание на свое окружение и подумайте, хотите ли вы с этими людьми идти в 2022 год. В последние дни года вы сможете получить ответ на этот вопрос и ваше решение может быть кардинальным – как в личной сфере, так и на работе.

Лев

Позаботьтесь о своем здоровье и пересмотрите свое отношение к вредным привычкам. Возможно, вам стоит с 1 января от чего-то отказаться. У вас есть шанс поменять кардинально свою жизнь.

Дева

Постарайтесь разобраться в себе до конца этого года. Вам стоит продумать план творчества, хобби, своего дела, бизнеса и отдыха на год вперед. Не забудьте включить в этот план вопрос о детях.

Весы

Подумайте о недвижимости и будущем своей семьи. Именно сейчас вам захочется купить дом или квартиру, но вам понадобится четкий план для реализации этой мечты.

Скорпион

Постарайтесь трезво оценить свои цели на разговоры, обучение, финансы и поездки в 2022 году. Подумайте о новом кредите для покупки автомобиля. Последние дни года станут благоприятными для оформления документов и деловых переговоров.

Стрелец

Задумайтесь о своем финансовом положении в 2022 году. Составьте план действия на весь следующий год, вам он понадобится, чтобы улучшить свое качество жизни. Подумайте о здоровье, попейте витамины.

Козерог

Займитесь тщательным самоанализом в последние дни года. Вам нужно сделать физическую и психологическую ревизию. Возможно, ваши ценности уже изменились и в следующем году цели будут другие.

Водолей

Обратите внимание на свое подсознание. Сходите к психологу, отпустите все тяжести со своей души, практикуйте медитацию. В Новый год вам нужно войти со светлыми мыслями и планами.

Рыбы

Оцените свое окружение до конца 2021 года. Возможно, вам стоит сменить компанию, коллектив или команду. Оцените объективно все "за" и "против". У вас есть шанс заручиться поддержкой новых людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет все знаки Зодиака в период с 27 декабря по 2 января.

А также рассказывали о том, что астролог назвал главных счастливчиков конца декабря 2021 года.

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