Глоба назвал главных счастливчиков конца декабря 2021: не упустите ваш шанс!

Гороскоп от знаменитого астролога Павла Глобы сулит нескольким знакам Зодиака невероятное везение и успех в последнюю неделю 2021 года и первые дни наступающего 2022-го.

Кому сильно повезет на неделе с 27 декабря по 2 января, пишет Rsute .

Овен

Вас ждет много возможностей в последнюю неделю декабря 2021. Принимайте решения быстро, не медлите, чтобы не упустить уникальный шанс.

Астролог советует в первую очередь доверять разуму и логике, а не голосу сердца. При этом не забывайте о романтике - приятный сюрприз может порадовать вашего любимого человека.

Телец

Павел Глоба считает, что в конце декабря начальство отметит результаты труда Тельцов. Не исключено, что вас ждет поощрение в виде денежного бонуса.

Потратьте премию на то, чтобы порадовать родных и близких, а вот от авантюрных предложений со стороны лучше отказаться.

Рак

Начало последней недели декабря обещает быть особенно удачным, но не следует пускать все на самотек и расслабляться.

Чтобы получить максимум результатов, подзарядитесь позитивной энергетикой, проведя новогоднюю ночь в компании родных и близких, предварительно купив им подарки.

Дева

Вас в конце года ждет успех в амурной сфере, а также творчестве. Начнутся благоприятные перемены.

Астролог посоветовал особое внимание обратить на здоровье. Также рекомендуется заранее составить план действий на выходных вместе со своим любимым человеком.