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Глоба назвал главных счастливчиков конца декабря 2021: не упустите ваш шанс!

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Воскресенье 26 декабря 2021 05:30
Глоба назвал главных счастливчиков конца декабря 2021: не упустите ваш шанс! Фото: Гороскоп с 27 декабря по 2 января (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп от знаменитого астролога Павла Глобы сулит нескольким знакам Зодиака невероятное везение и успех в последнюю неделю 2021 года и первые дни наступающего 2022-го.

Кому сильно повезет на неделе с 27 декабря по 2 января, пишет Rsute.

Овен

Вас ждет много возможностей в последнюю неделю декабря 2021. Принимайте решения быстро, не медлите, чтобы не упустить уникальный шанс.

Астролог советует в первую очередь доверять разуму и логике, а не голосу сердца. При этом не забывайте о романтике - приятный сюрприз может порадовать вашего любимого человека.

Телец

Павел Глоба считает, что в конце декабря начальство отметит результаты труда Тельцов. Не исключено, что вас ждет поощрение в виде денежного бонуса.

Потратьте премию на то, чтобы порадовать родных и близких, а вот от авантюрных предложений со стороны лучше отказаться.

Рак

Начало последней недели декабря обещает быть особенно удачным, но не следует пускать все на самотек и расслабляться.

Чтобы получить максимум результатов, подзарядитесь позитивной энергетикой, проведя новогоднюю ночь в компании родных и близких, предварительно купив им подарки.

Дева

Вас в конце года ждет успех в амурной сфере, а также творчестве. Начнутся благоприятные перемены.

Астролог посоветовал особое внимание обратить на здоровье. Также рекомендуется заранее составить план действий на выходных вместе со своим любимым человеком.

Ранее мы писали, что ждет каждый знак по гороскопу цветов в 2022 году.

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