Новый "Холостяк" дал первое интервью и сообщил, какие девушки ему точно не нужны

Новый герой шоу "Холостяк 11" 33-летний бизнесмен Михаил Заливако дал свое первое интервью и ответил на 33 коротких вопроса. Во время блица он рассказал о своих жизненных целях, а также о важных событиях из жизни.

Видео блиц-интервью опубликовали в официальном Instagram телеканала СТБ.

Михаил поделился со зрителями подробностями самого переломного момента в жизни.

"У меня в детстве был перелом спины. Ну как в детстве, в 12 лет. И, скажем так, очень много было переосмыслений тогда и всего… в общем был переломным", - рассказал новый герой шоу.

Также Михаил сообщил, что самым дерзким поступком в его жизни является кража коня в деревне. Он отметил, что гордится тем, что в этом году запустил новое направление в бизнесе.

Чтобы стать девушкой, которая его не оттолкнет, не нужно ругаться матом.

"Я не люблю на самом деле, когда девушки ругаются матом. И мне всегда стает немножко не по себе. И опять же, это все может быть в шутках, но если это переходит какую-то грань, то мне очень некомфортно", - сообщил Заливако.

Михаил отметил, что на критику реагирует адекватно и всегда старается услышать человек. Также он поделился самым ярким воспоминанием из детства.

"Это когда я с папой садился на канатную дорогу, открывал чипсы, и весь этот процесс, когда мы ехали и ели, вот он у меня очень такой классный", - поведал "Холостяк".

Как мы ранее писали, в реалити-шоу Холостяк-11 украинки будут бороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова, которы стал новым героем популярного романтического проекта.