Новые знакомства и неожиданности: гороскоп для всех знаков Зодиака с 16 по 22 августа

Овен

Неделя принесет положительные изменения в личной жизни. Могут быть перспективные знакомства, которые помогут реализовать ваши мечты. До среды ожидайте помощи от знакомых в решении рабочих вопросов. Повезет тем, кто находится в поиске работы, о вас помогут вспомнить прежние работодатели. Удача ждет в инвестировании и открытии нового бизнеса. В среду отложите поездки и переговоры. На выходных вас ждут положительные эмоции и отдых.

Телец

В первые дни ожидается упадок сил и потеря работоспособности. Не перенапрягайтесь – работайте столько, сколько можете. В середине недели могут поступить интересные идеи по поводу нового дела или работы. Если у вас запланированы крупные покупки, инвестиции, оформление кредита – среда будет удачной. С вечера пятницы и до воскресенья не совершайте никаких кардинальных шагов в плане карьеры – можете пролететь.

Близнецы

Первая половина недели станет не очень удачной. Могут быть непредвиденные ситуации, нервотрепка, в общении с близкими – неприятности и скандалы. Со среды Близнецам придется успокаивать нервы, и принимать меры по устранению неприятностей. В конце недели обратите внимание на визиты к родственникам. Неурядицы уйдут и могут появиться интересные идеи по поводу дополнительного заработка.

Рак

Вся неделя будет загружена работой, поберегите силы и энергию. Вашим кардинальным решениям могут помешать – не начинайте ничего нового. В четверг воздержитесь от покупок и любых финансовых операций. А вот выходные принесут Ракам прекрасное настроение, интересные поездки и море положительных эмоций.

Лев

С понедельника вы станете очень популярны у противоположного пола. Возможны судьбоносные встречи, которые в будущем перерастут в серьезные увлечения. В целом на этой неделе звезды обещают много разных, но приятных событий. Пятница и выходные будут менее позитивными, могут быть трудности. Полная луна может спровоцировать ссору.

Дева

Держите себя в руках и не реагируйте на любые провокации в начале недели. Если не сможете справиться с чувствами, то есть риск ссоры с дорогим вам человеком. Со среды все конфликты начнут легко решаться, а одинокие Девы смогут встретить свою любовь. В конце недели займитесь домашними делами – вы давно не обращали на них внимание.

Весы

Неделя начнется с активности, энергии и в вас проснется харизма. Дни будут наполнены неотложными делами и особенно в карьере повезет представителям масс-медиа, журналистам и рекламщикам. Люди с даром убеждения смогут заключить выгодные соглашения и продвинуться по карьерной лестнице. В среду могут всплыть неприятные факты о близком человеке. Выходные пройдут в тишине и покое, отдохните.

Скорпион

Ваши финансовые позиции получится укрепить с понедельника по четверг. Возможны знакомства с нужными для дела людьми, они могут быть из разных социальных кругов. Луна подарит вам массу энергии и успешными станут поиски дополнительной работы и инвестиции. В конце неделе умерьте свою гордыню – она может сыграть плохую службу в общении с близкими людьми.

Стрелец

Наступает исключительный период в сфере личной жизни и работы – вас ожидает успех. Вам могут предложить переезд в другой город на новое место жительства и ваше согласие сыграет большую роль в вашем будущем. Денег хватит в ближайшее время и на отдых, и на дорогие покупки. На выходных порадует активных отдых и положительные эмоции.

Козерог

Не стройте грандиозных планов на начало недели – может элементарно не хватить сил на все. Если ваша работа связана с умственным трудом – не работайте на износ. среду сможете осуществить давно задуманное, это может касаться карьеры или бизнеса. Не выкладывайтесь только по полной, а на выходных можете снова смело делать новые шаги.

Водолей

Проблем на этой недели почти не будет, только успех и везение. Новые знакомства принесут массу позитивных моментов. Не сидите дома, особенно в первой половине недели. Творческим личностям звезды подарят вдохновение и новые идеи. В среду и четверг не проявляйте спешку, а на выходных обращайте внимание на знаки и слушайте свою интуицию.

Рыбы

В понедельник и вторник могут быть неурядицы на работе. Не стоит в эти дни тратить много денег на покупки. Следите за документами и не назначайте на первую половину недели важные переговоры. В среду отправляйтесь на культурное мероприятие – на выставку, в музей или в кино. На выходных может быть ухудшение самочувствия, ощущение усталости – отдохните.