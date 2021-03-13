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Новолуние в марте 2021 года: самые строгие запреты в этот день

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 09:21
Новолуние в марте 2021 года: самые строгие запреты в этот день Новолуние 13 марта 2021 года (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Новолуние в марте 2021 наступает 13 числа. Это новолуние пройдет в знаке Рыбы и астрологи обещают спокойный, неторопливый день. Однако возможны важные события и для некоторых людей этот день может стать очень опасным.

Что категорически нельзя делать в Новолуние, рассказали на портале SlovoFraza.

Что нельзя делать в Новолуние

Астрологи отмечают, что в такой день нужно быть осторожнее в беседе с окружающими и ни в коем случае не делиться своими планами. Это может привести к большим проблемам и даже нарушить реализацию этих планов. Если ценная информация попадет к врагам или недоброжелателям, то они сделают все возможное, чтобы помешать вашим целям.

Нельзя распространять ложную информацию. Не стоит сплетничать, врать близким или распускать слухи, так как в этот день у многих людей повышается уровень проницательности и ложь будет раскрыта очень быстро. Интуиция в Новолуние обычно быстро указывает на то, где правда, а где ложь и вероятность быть раскрытым значительно увеличивается и это может привести к серьезным конфликтам.

Нельзя торопиться. В такие дни все жизненные изменения должны происходить постепенно и без спешки. Астрологи рекомендуют обдумывать каждый свой шаг, ценить каждую свою минуту и свое время.

Что можно и нужно делать в Новолуние

  • Можно заняться уборкой в доме и избавляться от старого хлама и ненужных вещей
  • Можно менять пароли от аккаунтов в социальных сетях.
  • Можно и нужно загадывать желания. Особенно удачными станут мечты о чем-то реальном, житейском и о том, что легко реализовать.
  • Можно составлять списки дел на ближайшие недели или месяц.
  • Нужно доверять своей интуиции и прислушиваться к внутреннему голосу.
  • Можно разнообразить свою жизнь – сменить обстановку, посетить новое место, организовать поездку или встретиться с друзьями в новом месте.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвала ключевые события марта, которые могут сильно изменить нашу жизнь.

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