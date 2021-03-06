Янина Соколова в свой день рождения обратилась к украинцам: завтра может не быть

"Не люблю свой день рождения. Слишком много внимания. Но сегодня замечательный солнечный день, я возле моря и день рождения не подбешивает как обычно. Мне 37. И я могу констатировать одно: пока ты жив, возможно все и ничего, ничего не окончательно!" - написала Янина, поблагодарив "за тысячи поздравлений".

Соколова при этом поблагодарила украинцев "за поддержку, веру и доверие".

"Это для меня очень ценно. Каждый год я стараюсь жить, чтобы приносить пользу своей стране и... быть счастливой. Пусть это видео вдохновит вас. Живите на полную. Ничего не бойтесь. Помните, что жизнь одна. И завтра может не быть. Поэтому прыгайте, а парашют откроется позже", - призвала Янина.

Кроме того, она попросила дарить подарки не ей, а "помочь тем, кому повезло меньше". Например, поддержать благотворительный фонд #ВАРТОЖИТИ, который был создан Соколовой и занимается помощью онкобольным людям.

"Небо отблагодарит. Проверено", - добавила Янина.

Янина Соколова обратилась к украинцам

Добавим, что пост Соколовой всего за два часа собрал сотни комментариев и тысячи просмотров и лайков.