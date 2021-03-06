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Яніна Соколова у свій день народження звернулася до українців: завтра може не бути

Новость на русском → Одеса, Субота 06 березня 2021 17:19
Яніна Соколова у свій день народження звернулася до українців: завтра може не бути Яніна Соколова у Одесі звернулася до українців (кадр з відео)
Автор: Lite

Популярна українська ведуча, журналістка і актриса Яніна Соколова святкує день народження у Одесі. 6 березня їй виповнюється 37 років. З цієї нагоди вона звернулася до українців з дещо незвичним, як для такого свята, проханням.

Відповідне відео, зняте на березі моря, Соколова опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Не люблю свій день народження. Занадто багато уваги. Але сьогодні чудовий сонячний день, я біля моря і день народження не підбішує як зазвичай. Мені 37. І я можу констатувати одне: поки ти живий, можливо все і нічого, нічого не остаточно!" - написала Яніна, подякувавши "за тисячі привітань".

Соколова при цьому подякувала українцям "за підтримку, віру і довіру".

"Це для мене дуже цінно. Кожен рік я намагаюся жити, аби приносити користь своїй країні і... бути щасливою. Нехай це відео надихне вас. Живіть на повну. Нічого не бійтеся. Пам‘ятайте, що життя одне. І завтра може не бути. Тому стрибайте, а парашут відкриється згодом", - закликала Яніна.

Окрім того вона попросила дарувати подарунки не їй, а "допомогти тим, кому пощастило менше". Наприклад, підтримати благодійну фундацію #ВАРТОЖИТИ, яка була створена Соколовою і займається допомогою онкохворим людям.

"Небо віддячить. Перевірено", - додала Яніна.

Яніна Соколова звернулася до українців

Додамо, що пост Соколової всього за дві години зібрав сотні коментарів і тисячі переглядів та лайків.

Нагадаємо, нещодавно Яніна Соколова наїхала на Оксану Марченко, назвавши її "малоросійською куркою з цинічним нутром".

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