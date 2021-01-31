Что нельзя делать при проблемной коже: эти ошибки допускают многие
Воскресенье 31 января 2021 08:30
Новина українською
Как избавится от акне (фото: freepik)
Косметолог рассказала, что нельзя делать при проблемной коже, а какие привычки должны быть обязательным на пути к выздоровлению от акне. Специалист дала несколько важных советов, которых следует придерживаться изо дня в день.
О том, как бороться с акне рассказала косметолог Татьяна Моторина на своей странице в Instagram. Причем некоторые ошибки, такие как использование "подсушивающих" средств, делают многие.
Что нельзя делать при проблемной коже
- Читать блоги непрофессионалов, бьюти-блогеров, а слушать только своего косметолога/дерматолога.
- Нельзя ничем тереть кожу. Скрабам, скаткам - нет!
- Нельзя кожу сушить. Всему спиртосодержащему, салициловой кислоте - нет!
- Сухая кожа - это как обезвоженный организм. Зачастую при сухости кожи намного сложнее вылечить акне.
- Нельзя загорать. Вообще! Кажется, что при загаре менее видна акнетическая кожа, некая "маскировка", но это не так. Загар при акне - это сухая кожа, замедление процессов регенерации кожи, а также опасность появления рубцов и гиперпигментации.
Что нужно делать обязательно, и какие привычки выработать
- Посещать косметолога раз в 3 недели, что позволит с одной стороны не доходить до состояния "катастрофы", когда много нужно чистить, но также не вызовет гиперфункцию сальных желез.
- Использовать только профессиональную косметику по рекомендации косметолога.
- Умываться два раза в день специальным препаратом с антибактериальным, антисептическим действием, но без эффекта подсушивания.
- Использовать одноразовые или бумажные полотенца.
- Не пользоваться губками или кисточками для макияжа без промывания или использовать одноразовые.
- Дезинфицировать мобильный телефон каждый день.
- Если вы спортсмен и используете повязку для волос, каску и так далее, это необходимо стирать и дезинфицировать.
- Менять наволочку каждый день.
- Не трогать, не ковырять лицо! Ни руками, ни другими предметами.
- Ввести привычку правильного питания, посоветовавшись с профессионалами.
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