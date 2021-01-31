ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Что нельзя делать при проблемной коже: эти ошибки допускают многие

Воскресенье 31 января 2021 08:30
Что нельзя делать при проблемной коже: эти ошибки допускают многие
Как избавится от акне (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Косметолог рассказала, что нельзя делать при проблемной коже, а какие привычки должны быть обязательным на пути к выздоровлению от акне. Специалист дала несколько важных советов, которых следует придерживаться изо дня в день.

О том, как бороться с акне рассказала косметолог Татьяна Моторина на своей странице в Instagram. Причем некоторые ошибки, такие как использование "подсушивающих" средств, делают многие.

Что нельзя делать при проблемной коже

  • Читать блоги непрофессионалов, бьюти-блогеров, а слушать только своего косметолога/дерматолога.
  • Нельзя ничем тереть кожу. Скрабам, скаткам - нет!
  • Нельзя кожу сушить. Всему спиртосодержащему, салициловой кислоте - нет!
  • Сухая кожа - это как обезвоженный организм. Зачастую при сухости кожи намного сложнее вылечить акне.
  • Нельзя загорать. Вообще! Кажется, что при загаре менее видна акнетическая кожа, некая "маскировка", но это не так. Загар при акне - это сухая кожа, замедление процессов регенерации кожи, а также опасность появления рубцов и гиперпигментации.

Что нужно делать обязательно, и какие привычки выработать

  • Посещать косметолога раз в 3 недели, что позволит с одной стороны не доходить до состояния "катастрофы", когда много нужно чистить, но также не вызовет гиперфункцию сальных желез.
  • Использовать только профессиональную косметику по рекомендации косметолога.
  • Умываться два раза в день специальным препаратом с антибактериальным, антисептическим действием, но без эффекта подсушивания.
  • Использовать одноразовые или бумажные полотенца.
  • Не пользоваться губками или кисточками для макияжа без промывания или использовать одноразовые.
  • Дезинфицировать мобильный телефон каждый день.
  • Если вы спортсмен и используете повязку для волос, каску и так далее, это необходимо стирать и дезинфицировать.
  • Менять наволочку каждый день.
  • Не трогать, не ковырять лицо! Ни руками, ни другими предметами.
  • Ввести привычку правильного питания, посоветовавшись с профессионалами.

Ранее мы писали также, какие продукты могут существенно ускорить увядание и старение нашей кожи.

Также сообщалось про пять продуктов, которые опасно есть на ночь.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни кожа

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь