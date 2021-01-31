Що не можна робити при проблемній шкірі: ці помилки допускає багато хто
Неділя 31 січня 2021 08:30
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Як позбутися від акне (фото: freepik)
Косметолог розповіла, що не можна робити при проблемній шкірі, а які звички повинні бути обов'язковими на шляху до одужання від акне. Спеціаліст дала кілька важливих порад, яких слід дотримуватися з дня на день.
Про те, як боротися з акне розповіла косметолог Тетяна Моторіна на своїй сторінці в Instagram. Причому деякі помилки, такі як використання "підсушуючих" засобів, робить багато хто.
Що не можна робити при проблемній шкірі
- Читати блоги непрофесіоналів, б'юті-блогерів, а слухати тільки свого косметолога/дерматолога.
- Не можна нічим терти шкіру. Скрабам, скаткам - ні!
- Не можна сушити шкіру. Всьому, що містить спирт, саліциловій кислоті - ні!
- Суха шкіра - це як зневоднений організм. Найчастіше при сухості шкіри набагато складніше вилікувати акне.
- Не можна засмагати. Взагалі! Здається, що при засмазі менш видно акнетичну шкіру, певне "маскування", але це не так. Засмага при акне - це суха шкіра, уповільнення процесів регенерації шкіри, а також небезпека появи рубців і гіперпігментації.
Що потрібно робити обов'язково, і які звички виробити
- Відвідувати косметолога раз на 3 тижні, що дозволить з одного боку не доходити до стану "катастрофи", коли багато треба чистити, але також не викличе гіперфункцію сальних залоз.
- Використовувати тільки професійну косметику по рекомендації косметолога.
- Вмиватися два рази в день спеціальним препаратом з антибактеріальною, антисептичною дією, але без ефекту підсушування.
- Використовувати одноразові або паперові рушники.
- Не користуватися губками або пензликами для макіяжу без промивання або використовувати одноразові.
- Дезінфікувати мобільний телефон щодня.
- Якщо ви спортсмен і використовуєте пов'язку для волосся, каску і так далі, це необхідно прати і дезінфікувати.
- Змінювати наволочку кожен день.
- Не чіпати, не колупати обличчя! Ні руками, ні іншими предметами.
- Ввести звичку правильного харчування, порадившись з професіоналами.
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