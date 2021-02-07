Неделя обрадует многих: гороскоп для всех знаков Зодиака с 8 по 14 февраля

Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков Зодиака в ближайшую неделю, с 8 по 14 февраля.

Овен

Перестаньте сомневаться в себе, почаще говорите себе что-то хорошее. Любое сомнение в ближайшие дни может стать причиной череды неурядиц, проигрышей и проблем. Не допускайте бездействия, она может быть опасным и успех просто исчезнет. В любовной сфере проявите активность, сделайте подарок близкому человеку.

Телец

Научитесь управлять эмоциями, иначе вам грозит много ссор и конфликтов, а они наполнят вашу жизнь хаосом и проблемами. Ищите компромиссы и берегите свои нервы. Неделя будет удачной для поездок, смены обстановки и покупок. Но обдумывайте свой шоппинг, не тратьте деньги на баловство.

Близнецы

Финансы выйдут на первое место и наступит некоторое затишье. Удачное время для реализации своих целей и метаний. В любовной сфере ожидается мощный заряд звезд и планет. У вас получится не только угнаться за двумя зайцами, но и усидеть на двух стульях. Чрезмерную активность постарайтесь вовремя сменить на отдых, чтобы не перегореть.

Рак

Неделя станет удачной для самоанализа и духовных практик, получится обрести внутреннюю гармонию и спокойствие, найти ответы на волнующие вопросы. В большинстве дел Раков ждет успех, но не стоит упускать мелкие детали из виду. Ожидаются приятные внеплановые изменения в любви.

Лев

Звезды и планеты наделят Львов мощной энергетикой и наступит идеальное время для романтики. Можно будет идти на примирение, решать конфликты в семье или просить прощения. В конце недели поступят интересные предложения по работе и даже реальный вариант о смене своей деятельности.

Дева

Дев ожидает интересный и насыщенный период, когда можно будет силой мысли притянуть желаемое. Обиды в себе не держите, не разжигайте агрессию и не стройте планы мести. На выходных посетит желание сменить приоритеты, но астрологи советуют этого не делать, эта неделя плохо подходит для кардинальных перемен.

Весы

Вас ожидают трудности в общении с людьми и в вашу сторону может политься много негатива и критики от окружающих. Это может выбить из колеи и лишить уверенности в себе. На выходных ситуация стабилизируется, но не полностью. Проведите эти дни с близкими, родными или друзьями. Мысли о работе и проблемах отпустите ненадолго.

Скорпион

Неделя в целом будет успешной и удачной, но сил и энергии на решение важных проблем хватать не будет. Также могут возникнуть новые хлопоты. Однако все это поправимо и Скорпионы смогут разобраться со всеми неурядицами. Важно – перестать руководствоваться своим внутренним "я хочу" и перестать быть эгоистами.

Стрелец

С 8 по 14 февраля стоит думать только своей головой и обходить стороной непрошенные советы. Не стоит разбрасываться деньгами и личным временем. Все важные дела нужно тщательно спланировать и поменьше рисковать. В любовной сфере будьте более отзывчивыми, не давайте пустые обещания – это приведет к ссорам.

Козерог

С понедельника Венера принесет продуктивность и креативность. Неделя подходит для уборки, домашних дел, покупки мебели, перестановки и путешествий. Но все дела астрологи советуют доводить до конца. А вот в любви Козероги могут открыть что-то новое, что ранее им было неизвестно. Не нужно бояться идти вперед, но и переоценивать свои силы не стоит.

Водолей

Появится необходимость в неожиданных покупках и нужно быть внимательнее, так как недоброжелатели уже готовятся нанести удар. Сферы любви и дружбы это также качается, и о вас могут распускать неприятные слухи. Не стоит агрессивно реагировать на такое – виновник быстро получит по заслугам и без вашей помощи. Не принимайте все близко к сердцу.

Рыбы

Венера поможет стать Рыбам успешными в творческой деятельности и любви. В делах стоит положиться на интуицию и действовать строго по плану. А вот в любовной сфере стоит разрывать шаблоны и рисковать. Постарайтесь соблюдать правильный режим дня и не отклоняться от стандартного распорядка. Причины своих действий не объясняйте другим людям и воздержитесь от критики в адрес ближних.