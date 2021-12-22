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Названы главные неудачники среди знаков Зодиака, для которых 2022 год станет "черной полосой"

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год расскажет про три знака Зодиака, которым предстоящий год Черного Водяного Тигра принесет ряд проблем, трудностей, препятствий. Проверьте, есть ли ваш знак в списке, и узнайте, как пережить "черную полосу", выйдя из нее без потерь.

Об этом пишет SlovoFraza.

Телец

Проблемными для представителей знака станет начало года и конец лета. Астрологи говорят, что вы можете столкнуться с множеством трудностей. Остальные месяцы года пройдут размеренно.

Один из самых полезных жизненных навыков в эти двенадцать месяцев - умение оперативно выбрасывать из головы плохие мысли и воспоминания. Постарайтесь мыслить позитивнее.

Лев

В 2022 году вас ждет много мелких, но очень неприятных неудач. При этом и побед будет немало, поэтому в итоге год выйдет очень продуктивным.

Все, что вам нужно - это невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие. Если постоянно переживать, то может не остаться сил на работу и любовь. Будьте добрее к окружающим вас людям.

Водолей

У Водолеев будут периодические проблемы с Фортуной. Чтобы все получалось гораздо чаще, вам стоит доводить все свои дела до конца. Также полезно будет выполнять данные ранее обещания. Астрологи советуют воздержаться от критики в адрес близких людей, вам понадобиться их поддержка.

При этом чем меньше Водолеи станут вмешиваться в жизнь окружающих, тем будет лучше. Желательно сфокусироваться на себе.

Ранее мы писали также, как нельзя украшать елку, чтобы не разгневать Черного Тигра в 2022 году.

Также астролог рассказала про ингрессию Марса в знаке Стрелец, назвав тех, кто добьется наибольших успехов в это время.

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Гороскоп