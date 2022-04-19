Наворачиваются слезы и хочется страшно мстить: Добрынин рассказал про ужасы Бучи

Никита Добрынин, телеведущий и участник "Холостяка", сейчас служит в территориальной обороне. Он рассказал о самом страшном и тяжелом, с чем ему довелось столкнуться.

Он говорит, что сначала трудно было поверить, что столько есть больных умов, которые могут пойти на такое, убивать мирное население, убивать людей. На второй день войны Никита уже стоял с автоматом. Жена, Даша Цветочная, плакала, но отпустила.

Дашу с сыном Львом Никита отправил на запад Украины, удостоверился, что они в безопасности и возвратился в ТрО.

После Бучи плакали самые сильные мужчины.

"Самое ужасное, что происходило - это Ирпень, Буча, Гостомель. Какими бы сильными не были мужчины, какими бы воинами они не были, а все равно, когда видишь эти кадры или перед собой, просто наворачиваются слезы. И появляется желание страшной мести. И я уверен, что месть будет, она уже потихоньку идет к тем людям, которые это все сделали. Это было для меня самым страшным, самым болезненным", - говорит Добрынин.

Он добавил, что ему также страшно осознавать то, что Буча, Ирпень и Гостомель - это не единственные города, которые пострадали и еще могут пострадать от российских оккупантов.

Тяжело также, говорит Никита, когда ты на посту, и до тебя доходят новости, что мимо твоего дома пролетают истребители или срабатывают ПВО, а твои родные дома.