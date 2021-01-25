Настя Каменских сообщила о горе в семье: пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах

У Насти Каменских умер отец. Алексей Иосифович Жмур скончался в Киеве на 82 году жизни.

О печальном известии исполнительница сообщила 25 января 2021 года на своей странице в Instagram и показала трогательное видео с отцом.

"Я любима, пап...Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!" - написала Настя.

Артистка в честь памяти об отце опубликовала совместное с ним видео. На нем Алексей Иванович поздравляет свою жену и дочку с Новым 2021 годом, Настя стоит за ним, обняв за плечи.

Настя Каменских со своим отцом (фото:instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Алексей Иосифович Жмур (отец Насти) долгое время был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а потом работал концертным директором хора имени Г. Веревки.

В комментариях к видео пользователи выразили свои соболезнования смерти папы певицы.

Светлая память светлому человеку!

Выражаю свои соболезнования. Терять родных тяжело.

Безграничная любовь.

Господи, Настенька, держись. Папа всегда будет рядом с тобой...

Душа не умирает, она перерождается в новом теле. Уверенна, он встретится со своими родными уже совсем скоро.

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