Настя Каменских поделилась главными откровениями: "я сделала это впервые"

Знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая недавно похвасталась знаковыми достижениями , рассказала о главных откровениях, пережитых во время съемок в мексиканском Тулуме собственного реалити "Девочки рулят", финальная серия которого вышла на днях.

Звезда отметила, что главной задачей проекта было обновление и поиск гармонии. По словам Каменских, это был огромный вызов, но единственным способом справится с накопившимся напряжением была полная перезагрузка и предельная откровенность.

Что же стало самым большим откровением, которое пережила NK во время съемки реалити?

Панические атаки

Как рассказывает NK, о некоторых вещах не принято говорить публично, но признание проблем, их осознание является важной частью восстановления.

"После тяжелого года, где была и смерть моего папы, и болезнь, и у меня впервые в жизни произошел настоящий срыв. Сперва я хотела справиться с ним сама, не вынося это на публику, но накопленные проблемы ухудшают состояние, если их прятать вглубь себя", - говорит артистка.

Поэтому Каменских решила показать все откровенно, как есть. И оказалось, что это было верным решением: звезда не только смогла справиться с паническими атаками, но и получила огромную поддержку от своих близких, от своих слушателей и зрителей реалити.

"Очень много людей писали в комментариях, что они тоже сталкивались с этим. Многие благодарили, что я рассказала об этом, ведь об этом принято молчать. А по количеству отзывов полученных от своих слушателей, я поняла насколько эта тема близка многим", - высказалась певица.

Личная жизнь

Сегодня публичный человек все время находится на виду, говорит Каменских. С появлением социальных сетей мы все стали ближе к друг другу - на расстоянии одного клика, и поэтому максимальная открытость важна для любого артиста.

"К моей жизни, как и других артистов, было много интереса. Я и раньше многое показывала, но все-таки что-то оставляла для себя. А в этом реалити мы показали прямо все. Я захотела открыться своему зрителю максимально и быть ближе к своим поклонникам, показывать им себя настоящую и свою жизнь, как она есть", - рассказала она.

Поэтому во время съемок реалити было показано много личных моментов. Участники реалити Каменских готовили еду, ходили по магазинам, болтали обо всем, не подбирая слов.

"Ну и конечно же, говорили о самом сокровенном", - добавила певица.

Сеанс психотерапии

"Хотя сейчас многие говорят о важности психологического здоровья, рассказать о своих реальных проблемах осмеливаются далеко не все. Для меня также было важно показать "открытый" сеанс с психотерапевтом и затронуть темы, которые волнуют каждую девочку", - делится переживаниями NK.

Артистка призналась, что не просто хотела рассказать о том, что действительно происходит у нее в душе, но и помочь многим девушкам, которые также сталкивались с подобными ситуациями.

Фото: Настя Каменских в Мексике (личный архив певицы)

Преодоление страхов

В ходе съемок реалити певица неоднократно бросала вызов собственным страхам, проходя древние ритуалы в полной темноте под удары шаманского бубна и опускаясь в темную воду подземных горных рек. Но самым большим испытанием было преодоление страха высоты.

"После того, как несколько лет назад у меня не раскрылся парашют, и только благодаря второму запасному я осталась жива, но приземлилась неудачно и сломала ногу, я начала ужасно бояться высоты", - вспоминает Каменских.

Это был не просто иррациональный страх, и звезда не могла отделаться от тяжелых и болезненных воспоминаний.

"Но по мере того, как продвигалась моя перезагрузка, я почувствовала себя готовой бросить вызов этому страху. И выбрала для этого особое место: Священный сенот недалеко от Чичен-Ице", - рассказала Настя.

Речь идет о глубоком каменном колодце, образованном внутри скалы. Артистка признается, что ей было страшно даже смотреть вниз, не то, что прыгать.

"Но я была настроена решительно и девочки меня поддержали. Я собрала волю в кулак и прыгнула! Это был такой адреналин! Сердце стучало так, что подскакивал спасательный жилет. И знаете что? Страх отступил! И я поняла, что страхи больше не будут мешать мне наслаждаться жизнью", - рассказала певица.

Магия творчества

Обычно слушатели видят только конечный результат творчества: наслаждаются песней, клипом, фильмом, говорит NK. Но все это - продукт десятков, а то и сотен часов работы, репетиций, неудачных попыток, отброшенных вариантов.

"В реалити мы впервые показали, как работаем с Лешей в студии. Как пробуем разные идеи, как работаем с текстом, с мелодией. Как собираем аранжировку, как записываем вокал. Это настоящая магия творчества, и я очень рада, что зрители смогли заглянуть в святая святых", - отметила Каменских.

Фото: Настя Каменских и Потап в Мексике (личный архив певицы)

Но главным откровением она считает то, что в ее жизни есть близкие люди, которые готовы поддержать ее и в горе, и в радости. И вместе готовы идти на любые авантюры.

"Это может звучать банально, но наша семья и близкие - это самое драгоценное, что у нас есть. Я это всегда знала, и во время съемок реалити еще раз в этом убедилась. Мама, Аня, Лера и Илона - все мои девочки стали настоящими звездами этого проекта, моей опорой и моим вдохновением. Мне кажется, что из этой недолгой, но насыщенной поездки мы стали еще ближе и сплоченнее", - делится откровениями NK.

Напомним, поп-дива NK запустила собственное реалити "Девочки рулят" в апреле. В рамках проекта Каменских показала жизнь украинского артиста в формате digital-реалити, который объединяет в себе элементы YouTube-блога и телевизионного реалити. Все серии первого сезона реалити доступны на YouTube-канале артистки.

Видео: Настя Каменских в финале сезона собственного реалити рассказала, как сжигать прошлое