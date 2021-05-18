Настя Каменських поділилася головними одкровеннями: "я зробила це вперше"

Знаменита українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно похвалилася знаковими досягненнями , розповіла про головні одкровення, пережиті під час зйомок у мексиканському Тулумі власного реаліті "Дівчатка рулять", фінальна серія якого вийшла днями.

Зірка зазначила, що головним завданням проекту було оновлення і пошук гармонії. За словами Каменських, це був величезний виклик, але єдиним способом впорається з накопиченим напругою було повне перезавантаження і гранична відвертість.

Що ж стало найбільшим одкровенням, яке пережила NK під час зйомки реаліті?

Панічні атаки

Як розповідає NK, про деякі речі не заведено говорити публічно, але визнання проблем, їх усвідомлення є важливою частиною відновлення.

"Після важкого року, де була і смерть мого тата, і хвороба, і у мене вперше в житті стався справжній зрив. Спершу я хотіла впоратися з ним сама, не виносячи це на публіку, але накопичені проблеми погіршують стан, якщо їх ховати вглиб себе", - говорить артистка.

Тому Каменських вирішила показати все відверто, як є. І виявилося, що це було правильним рішенням: зірка не тільки змогла впоратися з панічними атаками, а й отримала величезну підтримку від своїх близьких, від своїх слухачів і глядачів реаліті.

"Дуже багато людей писали в коментарях, що вони теж стикалися з цим. Багато хто дякував, що я розповіла про це, адже про це прийнято мовчати. А за кількістю відгуків отриманих від своїх слухачів, я зрозуміла наскільки ця тема близька багатьом", - висловилася співачка.

Особисте життя

Сьогодні публічна людина весь час знаходиться на виду, каже Каменських. З появою соціальних мереж ми всі стали ближче один до одного - на відстані одного кліка, і тому максимальна відкритість важлива для будь-якого артиста.

"До мого життя, як і інших артистів, було багато інтересу. Я і раніше багато показувала, але все-таки щось залишала для себе. А в цьому реаліті ми показали прямо все. Я захотіла відкритися своєму глядачеві максимально і бути ближче до своїх шанувальників, показувати їм себе справжню і своє життя, як воно є", - розповіла вона.

Тому під час зйомок реаліті було показано багато особистих моментів. Учасники реаліті Каменських готували їжу, ходили по магазинах, базікали про все, не підбираючи слів.

"Ну і звичайно ж, говорили про найпотаємніше", - додала співачка.

Сеанс психотерапії

"Хоча зараз багато хто говорить про важливість психологічного здоров'я, розповісти про свої реальні проблеми наважуються далеко не всі. Для мене також було важливо показати "відкритий" сеанс з психотерапевтом і торкнутися теми, які хвилюють кожну дівчинку", - ділиться переживаннями NK.

Артистка зізналася, що не просто хотіла розповісти про те, що дійсно відбувається у неї в душі, але і допомогти багатьом дівчатам, які також стикалися з подібними ситуаціями.

Фото: Настя Каменських в Мексиці (особистий архів співачки)

Подолання страхів

В ході зйомок реаліті співачка неодноразово кидала виклик власним страхам, проходячи стародавні ритуали в повній темряві під удари шаманського бубна й опускаючись в темну воду підземних гірських річок. Але найбільшим випробуванням було подолання страху висоти.

"Після того, як кілька років тому у мене не розкрився парашут, і тільки завдяки другому запасному я залишилася жива, але приземлилася невдало і зламала ногу, я почала жахливо боятися висоти", - згадує Каменських.

Це був не просто ірраціональний страх, і зірка не могла звільнитися від важких і хворобливих спогадів.

"Але в міру того, як просувалося моя перезавантаження, я відчула себе готовою кинути виклик цьому страху. І вибрала для цього особливе місце: Священний сенот недалеко від Чичен-Іце", - розповіла Настя.

Йдеться про глибокий кам'яний колодязь, утворений всередині скелі. Артистка зізнається, що їй було страшно навіть дивитися вниз, не те, що стрибати.

"Але я була налаштована рішуче і дівчатка мене підтримали. Я зібрала волю в кулак і стрибнула! Це був такий адреналін! Серце стукало так, що підскакував рятувальний жилет. І знаєте що? Страх відступив! І я зрозуміла, що страхи більше не будуть заважати мені насолоджуватися життям", - розповіла співачка.

Магія творчості

Зазвичай слухачі бачать тільки кінцевий результат творчості: насолоджуються піснею, кліпом, фільмом, каже NK. Але все це - продукт десятків, а то й сотень годин роботи, репетицій, невдалих спроб, відкинутих варіантів.

"У реаліті ми вперше показали, як працюємо з Льошею в студії. Як пробуємо різні ідеї, як працюємо з текстом, з мелодією. Як збираємо аранжування, як записуємо вокал. Це справжня магія творчості, І я дуже рада, що глядачі змогли зазирнути у свята святих", - зазначила Каменських.

Фото: Настя Каменських і Потап в Мексиці (особистий архів співачки)

Але головним одкровенням вона вважає те, що в її житті є близькі люди, які готові підтримати її і в горі, і в радості. І разом готові йти на будь-які авантюри.

"Це може звучати банально, але наша сім'я і близькі - це найдорогоцінніше, що у нас є. Я це завжди знала, і під час зйомок реаліті ще раз в цьому переконалася. Мама, Аня, Лера та Ілона - всі мої дівчатка стали справжніми зірками цього проекту, моєю опорою і моїм натхненням. Мені здається, що з цієї недовгої, але насиченої поїздки ми стали ще ближче і згуртованіше", - ділиться одкровеннями NK.

Нагадаємо, поп-діва NK запустила власне реаліті "Дівчатка рулять" у квітні. В рамках проекту Каменських показала життя українського артиста у форматі digital-реаліті, який об'єднує в собі елементи YouTube-блогу і телевізійного реаліті. Всі серії першого сезону реаліті доступні на YouTube-каналі артистки.

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