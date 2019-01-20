"Нас п'ять мільйонів": Лорак подякувала фанатам за любов і підтримку (відео)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники дуже цікавляться, з ким же буде далі співачка

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і гастролює в Росії, а також розлучається зі своїм чоловіком Муратом, опублікувала нове відео, в якому подякувала фанатам за підтримку і любов. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую кожному за вашу любов і підтримку! Щастя знати, що наша любов взаємна!" - підписала Ролик артистка.

Цікаво, що крім хвалебних од скандальній співачці, шанувальники активно цікавляться особистим життям співачки, адже, як стало відомо 19 січня, вона розлучається зі своїм чоловіком.

"Я так хочу, що б ви зустріли справжнього чоловіка який буде любити, поважати і цінувати!!!! Жіночого щастя Вам, Кароліна!" - написала 1o_moon_o1

."Батьківщина Кароліни Радянський Союз, це просто факт", - зазначив skvortsova4170.

"Будь ласка, залишайтеся з чоловіком, ви дуже гарна пара", - вважає galina.ankudinova.

"Ані! Що забула пристойно одягтися?!?" - написала ikozlikina.

Скріншот коментарів.instagram.com/anilorak)

Як раніше ми писали, Ані Лорак презентувала документальний фільм про своєму грандіозному шоу DIVA, в який увійшли закулісні кадри і відео підготовки до масштабного концерту-вистави.