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"Нас п'ять мільйонів": Лорак подякувала фанатам за любов і підтримку (відео)

Lite » Стиль життя 20.01.2019 - 20:33
"Нас п'ять мільйонів": Лорак подякувала фанатам за любов і підтримку (відео)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники дуже цікавляться, з ким же буде далі співачка

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і гастролює в Росії, а також розлучається зі своїм чоловіком Муратом, опублікувала нове відео, в якому подякувала фанатам за підтримку і любов. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую кожному за вашу любов і підтримку! Щастя знати, що наша любов взаємна!" - підписала Ролик артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak)

Цікаво, що крім хвалебних од скандальній співачці, шанувальники активно цікавляться особистим життям співачки, адже, як стало відомо 19 січня, вона розлучається зі своїм чоловіком.

"Я так хочу, що б ви зустріли справжнього чоловіка який буде любити, поважати і цінувати!!!! Жіночого щастя Вам, Кароліна!" - написала 1o_moon_o1

."Батьківщина Кароліни Радянський Союз, це просто факт", - зазначив skvortsova4170.

"Будь ласка, залишайтеся з чоловіком, ви дуже гарна пара", - вважає galina.ankudinova.

"Ані! Що забула пристойно одягтися?!?" - написала ikozlikina.

&quot;Нас п'ять мільйонів&quot;: Лорак подякувала фанатам за любов і підтримку (відео)

&quot;Нас п'ять мільйонів&quot;: Лорак подякувала фанатам за любов і підтримку (відео)

&quot;Нас п'ять мільйонів&quot;: Лорак подякувала фанатам за любов і підтримку (відео)

Скріншот коментарів.instagram.com/anilorak)

Як раніше ми писали, Ані Лорак презентувала документальний фільм про своєму грандіозному шоу DIVA, в який увійшли закулісні кадри і відео підготовки до масштабного концерту-вистави.

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Новини України Ані Лорак
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