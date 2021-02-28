Начните весну с правильной ноты: гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 марта

Гороскоп на март 2021 говорит о том, что первый весенний месяц принесет много интересных изменений в жизнь большинства представителей зодиакального созвездия. Ожидаются важные встречи, важные события в личной сфере и подъем в деловой сфере.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в первую неделю весны, с 1 по 7 марта, и кому звезды обещают удачу. Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Посвятите себя полностью любви и в этой сфере у вас будет меньше шансов ступить на черную полосу, чем во всех остальных. Сфокусируйте внимание на близком человеке, побудьте со второй половинкой на выходных, уделите время родственникам и друзьям. Все важные дела на работе постарайтесь завершить до среды, так как с четверга ожидается упадок сил и снижение энергетики.

Телец

С 1 по 5 марта Тельцов одолеет какая-то апатия и нужно окружить себя позитивными людьми. Токсичные личности и те, кто раздражает, могут только отпугнуть удачу и лишить мотивации. Займитесь важным делами дома, особенно на выходных. В будни смените обстановку и соблюдайте режим дня. Это поможет сохранить тонус и добавит Тельцам энергетики и удачи во всех сферах.

Близнецы

Близнецам стоит быть аккуратнее, так как их темные стороны могут начать проявляться с 4 марта, когда Марс войдет в их знак. Эта планета приведет к потере продуктивности и может внести беспокойство. Однако этот период станет удачным для того, чтобы провести его с семьей и любимым человеком. Можно устроить домашние посиделки или вечеринку. Тем, кто пока не встретил свою любовь, стоит поиски приостановить и уделить внимание родителям или друзьям.

Рак

Счастье мы получаем не только, когда что-то обретаем, но и когда от чего-то избавляемся. Начните март с грандиозной уборки и займитесь домашними делами. Не совершайте дорогостоящие покупки. Успех ждет тех Раков, которые работают с другими людьми – психологов, учителей, врачей, консультантов. Будет легко находить общий язык в любом общении, а звезды будут этому способствовать.

Лев

Будьте осторожны на этой неделе, так как старые враги активизируются и захотят мести за прошлые обиды. Внимательность понадобится тем, кому по работе придется вести переговоры со сложными людьми. Не принимайте близко к сердцу все, что они говорят, иначе вас накроет негативом и это отнимет удачу. Избавиться от неприятного состояния помогут физические упражнения и спорт. А вот с близкими делиться своими проблемами не стоит.

Дева

Звезды и планеты будут во всем помогать Девам и это принесет везение во всех сферах жизни. Вселенная откроет новые знания и усилит интуицию. Неделя будет очень удачной для планирования дел, покупок, осуществления мечты. Выходные можно посвятить отдыху и общению. Постарайтесь делать только то, что приносить удовольствие и дарит улыбку.

Весы

Неделя станет яркой и позитивной, но есть риск встретиться с трудностями и разочарованиями. Отличным лекарством от стресса и огорчений станут увлечения и хобби. На выходных можно использовать финансовую активность – отправляйтесь за покупками, отремонтируйте старые вещи, потратьте деньги на подарки близким. Выходные идеально подходят для романтики.

Скорпион

Наступает идеальное время для побед по всем фронтам. Начните неделю с избавления от негатива и достижения гармонии. Измените отношение к себе и миру. В начале марта вас ждут большие и позитивные изменения. Даже если удача внезапно повернется спиной, то это ошибочное восприятие. Все семь дней будет важен каждый ваш шаг, каждое слово и каждая мысль. Поддерживайте в себе огонь и энтузиазм.

Стрелец

Создайте благоприятную атмосферу в доме, наведите там порядок и чистоту. Это поможет разобраться с беспорядком на работе. Интуиция будет сильной благодаря звездам, и Стрельцам станет легче принимать важные решения. Неделя подходит для смены работы, открытия бизнеса и деловых знакомств. Также звезды помогут в создании новых отношений.

Козерог

Главный фокус недели – сфера любви. Чтобы избавиться от разочарований, стоит полностью избавиться от иллюзий. Научитесь принимать людей такими, как они есть, и помните – идеальных людей не существует. В марте у Козерогов есть шанс найти свою вторую половинку. А тем, кто уже состоит в отношениях – стоит помнить, что трудные времена бывают у всех. Самый полезный навык в ближайшие дни – умение быстро забывать негатив и не зацикливаться на неприятностях.

Водолей

Звезды помогут найти призвание тем Водолеям, которые до сих пор ищут свое место под солнцем. Вселенная откроет новые двери и укажет путь к счастью. 4 марта – тревожный день. Конец недели стоит посвятить решению конфликтов и направить мысли на поиски компромиссов. Поможет в сложных ситуациях гибкость характера. Также астрологи обещают, что Водолеи смогут найти то, что давно потеряли.

Рыбы

Начните неделю с уборки и перестановки мебели. Это поможет привлечь больше успеха. Звезды будут способствовать сглаживанию конфликтов дома и на работе, отложите в сторону свое раздражение. Если у вас кто-то попросит прощения, то это будет искренне. Уделите время работе, семье и домашних делам – в равной пропорции. Расставьте правильно приоритеты. Все самое лучшее начинается с малого, и иногда нужно лишь только начать.