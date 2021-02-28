Почніть весну з правильної ноти: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 1 по 7 березня

Гороскоп на березень 2021 говорить про те, що перший весняний місяць принесе багато цікавих змін у життя більшості представників зодіакального сузір'я. Очікуються важливі зустрічі, важливі події в особистій сфері та підйом в діловій сфері.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в перший тиждень весни, з 1 по 7 березня, і кому зірки обіцяють удачу. Про це пише SlovoFraza.

Овен

Присвятіть себе повністю коханню та в цій сфері у вас буде менше шансів ступити на чорну смугу, ніж у всіх інших. Сфокусуйте увагу на близькій людині, побудьте з другою половинкою на вихідних, приділіть час родичам і друзям. Всі важливі справи на роботі постарайтеся завершити до середи, оскільки з четверга очікується занепад сил і зниження енергетики.

Телець

З 1 по 5 березня Тельців здолає якась апатія і потрібно оточити себе позитивними людьми. Токсичні особистості та ті, хто дратує, можуть тільки відлякати удачу і позбавити мотивації. Займіться важливими справами вдома, особливо на вихідних. У будні змініть обстановку і дотримуйтеся режиму дня. Це допоможе зберегти тонус і додасть Тельцям енергетики та удачі у всіх сферах.

Близнюки

Близнюкам варто бути акуратніше, бо їх темні сторони можуть почати проявлятися з 4 березня, коли Марс увійде в їхній знак. Ця планета призведе до втрати продуктивності та може внести неспокій. Однак цей період стане вдалим для того, щоб провести його з сім'єю, коханою людиною. Можна влаштувати домашні посиденьки або вечірку. Тим, хто поки не зустрів свою любов, варто призупинити пошуки та приділити увагу батькам або друзям.

Рак

Щастя ми отримуємо не тільки, коли щось знаходимо, але й коли від чогось позбавляємося. Почніть березень з грандіозного прибирання і займіться домашніми справами. Не робіть дорогі покупки. Успіх чекає на тих Раків, які працюють з іншими людьми – психологів, учителів, лікарів, консультантів. Буде легко знаходити спільну мову в будь-якому спілкуванні, а зірки будуть цьому сприяти.

Лев

Будьте обережні на цьому тижні, оскільки старі вороги активізуються і захочуть помсти за минулі образи. Уважність знадобиться тим, кому по роботі доводиться вести переговори зі складними людьми. Не беріть близько до серця все, що вони говорять, інакше вас накриє негативом і це забере удачу. Позбутися неприємного стану допоможуть фізичні вправи та спорт. А ось з близькими ділитися своїми проблемами не варто.

Діва

Зірки та планети будуть допомагати Дівам і це принесе везіння у всіх сферах життя. Всесвіт відкриє нові знання і посилить інтуїцію. Тиждень буде дуже вдалим для планування справ, покупок, здійснення мрії. Вихідні можна присвятити відпочинку і спілкуванню. Постарайтеся робити тільки те, що приносити задоволення і дарує усмішку.

Терези

Тиждень стане яскравим і позитивним, але є ризик зустрітися з труднощами та розчаруваннями. Відмінним ліками проти стресу та прикрощів стануть захоплення та хобі. На вихідних можна використовувати фінансову активність – вирушайте за покупками, відремонтуйте старі речі, витратьте гроші на подарунки близьким. Вихідні ідеально підходять для романтики.

Скорпіон

Настає ідеальний час для перемог на всіх фронтах. Почніть тиждень з позбавлення від негативу і досягнення гармонії. Змініть своє ставлення до себе та світу. На початку березня на вас чекають великі та позитивні зміни. Навіть якщо удача раптово повернеться спиною, то це помилкове сприйняття. Всі сім днів буде важливий кожен ваш крок, кожне слово і кожна думка. Підтримуйте в собі вогонь і ентузіазм.

Стрілець

Створіть сприятливу атмосферу в будинку, наведіть там порядок і чистоту. Це допоможе розібратися з безладом на роботі. Інтуїція буде сильною завдяки зіркам, і Стрільцям стане легше приймати важливі рішення. Тиждень підходить для зміни роботи, відкриття бізнесу і ділових знайомств. Також зірки допоможуть у створенні нових відносин.

Козеріг

Головний фокус тижні – сфера кохання. Щоб позбутися від розчарувань, варто повністю позбутися ілюзій. Навчіться приймати людей такими, як вони є, і пам'ятайте – ідеальних людей не існує. У березні у Козерогів є шанс знайти свою другу половинку. А тим, хто вже перебуває у стосунках – варто пам'ятати, що важкі часи бувають у всіх. Найкорисніший навик найближчими днями – вміння швидко забувати негатив і не зациклюватися на неприємностях.

Водолій

Зірки допоможуть знайти покликання тим Водоліям, які досі шукають своє місце під сонцем. Всесвіт відкриє нові двері та вкаже шлях до щастя. 4 березня – тривожний день. Кінець тижня варто присвятити вирішенню конфліктів і направити думки на пошуки компромісів. Допоможе в складних ситуаціях гнучкість характеру. Також астрологи обіцяють, що Водолії зможуть знайти те, що давно втратили.

Риби

Почніть тиждень з прибирання та перестановки меблів. Це допоможе залучити більше успіху. Зірки сприятимуть згладжування конфліктів вдома і на роботі, відкладіть в сторону своє роздратування. Якщо у вас хтось попросить вибачення, то це буде щиро. Приділіть час роботи, сім'ї та домашнім справам – у рівній пропорції. Розставте правильно пріоритети. Все найкраще починається з малого, і іноді потрібно лише почати.