Начинается напряженный период: астролог предупредила о важных событиях апреля

Астролог предупредила о важных апрельских событиях, которые могут повлиять на жизнь каждого из нас. Речь идет о квадратуре Плутона - Солнце, Венера, Меркурий (с 11 и 22 апреля), и переходе Плутона в ретроградное движение в конце месяца.

По данным специалиста, с 11 апреля начинается напряженный период, когда мы должны будем пройти через некоторые трудности, тяжелые эмоции, давящие обстоятельства, некомфортные условия, нужны волевые решения и преодоления преград для дальнейшего продвижения.

Этому будет содействовать планета Плутон - непосредственный управитель знака Овен, который перейдет в статическое движение и развернется в обратное движение 29 апреля и его напряжение, которым он будет одаривать Солнце, Венеру и Меркурий.

"Эта планета отвечает за массы людей, преследования, чужие и большие деньги, манипуляции, бизнес и волевые решения. Борьба за власть, свободу, деньги, любовь, информацию, достоинство - так можно охарактеризовать этот период. Вами могут воспользоваться в физическом, эмоциональном или финансовом контексте. Могут быть ситуации совершенно независящие от вас и вашей воли, скрытая опасность, интриги, манипуляции, игра за вашей спиной", - рассказывает астролог Lite.

Такие закулисные действия могут относиться к коллаборациям, деловым сделкам или делам, совместным финансам, наследству, налогам, алиментам, чужим деньгам и займам.

В финансовых сделках и бизнесе предстоят трудные деловые решения и беспокойство. Ценные личные вещи, собственность, информацию, деньги следует тщательно скрывать и не разглашать - это время активизации мошенников.

Любой ценой следует избегать криминальных элементов, так как существует опасность финансового вымогательства или насильственных действий. Попытавшись манипулировать ситуацией или использовать в личных целях чужую информацию или идеи, вы можете испортить себе репутацию, как минимум, или получить бумеранг.

Несмотря на такой напряженный период, при терпеливом, разумном отношении к происходящему можно добиться значительного развития в любой сфере жизни. Чтобы проникнуть в суть любой проблемы или ситуации, потребуются неистовая концентрация, выносливость и упорство. Если вы хотите добиться успеха в этот период, эти качества вам просто необходимы. Наилучшая стратегия такого периода - открытая борьба, обдуманные поступки и пристальное наблюдение, считает астролог. Не раскрывайте свои планы, но и не злоупотребляйте доверием.

В личных отношениях период характеризуется агрессивным сексуальным поведением, ревностью, подозрительностью, недоверием и "юзанием" друг друга. Существует склонность быть грубым, драчливым и бессердечным со своими детьми и со своими близкими людьми. Могут расшатываться прошлые эмоциональные привязанности и отношения. То, что будет сказано или сделано, даже непреднамеренно, заденет прошлые чувства, глубокие страсти, гнев и досаду.

Также не стоит стремиться вызвать зависть, так как негатив и хейт будут колоссальным. Вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей.