Начало сентября принесет проблемы со здоровьем: эти знаки Зодиака находятся в опасности

Телец, Лев, Стрелец и Рыбы

Эти знаки Зодиака могут столкнуться с проблемами артериального и внутричерепного давления. В первой половине недели астрологи рекомендуют не переутомляться и принять во внимание погодные факторы. Также стоит соблюдать диету и принимать препараты, которые выписал врач.

Во второй половине недели и ближе к выходным стоит внимательно прислушаться к сигналам организма. Любое недомогание может стать началом серьезного заболевание. Запускать свое здоровье не стоит, лучше перехватить любую болячку на ранней стадии.

Дева, Овен, Близнецы и Весы

Максимально и осторожно отнеситесь к своему здоровью в начале недели. Любое незначительное недомогание может стать началом серьезной болезни. Избегайте переохлаждения – не сидите на сквозняке. Также стоит опасаться травм – вывихов, растяжений и перетаскивания тяжестей.

В конце недели может появиться слабость, но она будет сигнализировать о переутомлении – вы в последнее время много работали и мало отдыхали. Лучшим лекарством окажется полноценный отдых – пассивный или активный. Занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе или поваляйтесь с любимым фильмом или книгой. Постарайтесь высыпаться, есть больше фруктов и овощей.

Козерог, Рак, Скорпион и Водолей

В первой половине недели может подвести поджелудочная железа. Стоит проверить свой организм, это может быть предвестником панкреатита. Исключите вредные, жирные и мясные блюда. Постарайтесь питаться правильно, готовьте на пару, а от фастфуда откажитесь полностью. Не принимайте никаких лекарств без предписания врача – могут быть отравления.

Во второй половине недели снизьте физические нагрузки – не ставьте рекорды в тренажерном зале, не поднимайте и не переносите тяжести. Откажитесь от алкоголя – он может вызвать психические расстройства. А лекарства могут вместо лечения старых заболеваний увеличить риск появления новых болячек.