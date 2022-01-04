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Начало января принесет удачу в любви этим знакам Зодиака: счастливчиков всего пятеро!

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Вторник 04 января 2022 05:00
Начало января принесет удачу в любви этим знакам Зодиака: счастливчиков всего пятеро! Астрологи назвали знак Зодиака, которым начало января принесет удачу в любви (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на начало января говорит о том, что не стоит ожидать больших успехов в личной жизни. Положение Венеры будет притормаживать многие процессы в этой сфере. Возможен легкий флирт и походы на свидание.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым удача в любви улыбнется в самом начале года. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

В амурных делах в начале января Овну определенно будет везти. Но на любовные дела будет уходить много времени и энергии, которые восстановить будет не так уж и легко.

Первые дни января принесут много положительных событий, которые дадут возможность настроиться на будущее.

Телец

Успех Тельцам будет гарантирован не только в романтической сфере, но и других сферах жизни.

Можете переходить к решительным действиям уже с начала месяца. Только сначала постарайтесь хорошо отдохнуть – это принесет вам удачу и хорошее настроение в любви.

Рак

Перемены в любовной сфере могут произойти совершенно неожиданно. Вам стоит следить за случайными событиями и реагировать на тайные знаки Вселенной.

Семейным представителям придется решать рутинные вопросы, но это добавит гармонии в ваши отношения с близким человеком.

Весы

Любовные страсти приведут к тому, что вы забросите важный проект или работу прямо на старте. Стройте отношения только с представителями самых верных знаков Зодиака.

Не рискуйте и не флиртуйте с кем попало. Вам начало года принесет только самое лучшее в амурных делах.

Стрелец

Ваша энергетика в начале года позволит совершить важный прорыв в сфере любви. Вас ожидает удача.

Это может быть сближение с вашим партнером, детьми или родственниками, радость от общения с новым человеком. Пересмотрите свой рабочий график и уделите любимым людям больше времени.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи составили гороскоп на январь для всех знаков Зодиака.

А также рассказывали о том, что по гороскопу племени майя ждет всех в 2022 году.

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