Начало января принесет удачу в любви этим знакам Зодиака: счастливчиков всего пятеро!
Гороскоп на начало января говорит о том, что не стоит ожидать больших успехов в личной жизни. Положение Венеры будет притормаживать многие процессы в этой сфере. Возможен легкий флирт и походы на свидание.
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым удача в любви улыбнется в самом начале года. Об этом информирует SlovoFraza.
Овен
В амурных делах в начале января Овну определенно будет везти. Но на любовные дела будет уходить много времени и энергии, которые восстановить будет не так уж и легко.
Первые дни января принесут много положительных событий, которые дадут возможность настроиться на будущее.
Телец
Успех Тельцам будет гарантирован не только в романтической сфере, но и других сферах жизни.
Можете переходить к решительным действиям уже с начала месяца. Только сначала постарайтесь хорошо отдохнуть – это принесет вам удачу и хорошее настроение в любви.
Рак
Перемены в любовной сфере могут произойти совершенно неожиданно. Вам стоит следить за случайными событиями и реагировать на тайные знаки Вселенной.
Семейным представителям придется решать рутинные вопросы, но это добавит гармонии в ваши отношения с близким человеком.
Весы
Любовные страсти приведут к тому, что вы забросите важный проект или работу прямо на старте. Стройте отношения только с представителями самых верных знаков Зодиака.
Не рискуйте и не флиртуйте с кем попало. Вам начало года принесет только самое лучшее в амурных делах.
Стрелец
Ваша энергетика в начале года позволит совершить важный прорыв в сфере любви. Вас ожидает удача.
Это может быть сближение с вашим партнером, детьми или родственниками, радость от общения с новым человеком. Пересмотрите свой рабочий график и уделите любимым людям больше времени.
Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи составили гороскоп на январь для всех знаков Зодиака.
А также рассказывали о том, что по гороскопу племени майя ждет всех в 2022 году.