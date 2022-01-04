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Початок січня принесе удачу в коханні цим знакам Зодіаку: щасливчиків всього п'ятеро!

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Вівторок 04 січня 2022 05:00
Початок січня принесе удачу в коханні цим знакам Зодіаку: щасливчиків всього п'ятеро! Астрологи назвали знак Зодіаку, яким початок січня принесе удачу в коханні (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на початок січня говорить про те, що не варто очікувати великих успіхів в особистому житті. Положення Венери буде пригальмовувати багато процесів в цій сфері. Можливий легкий флірт і походи на побачення.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким удача в коханні посміхнеться на самому початку року. Про це інформує SlovoFraza.

Овен

В амурних справах на початку січня Овну безумовно буде везти. Але на любовні справи буде йти багато часу та енергії, які відновити буде не так вже й легко.

Перші дні січня принесуть багато позитивних подій, які дадуть можливість налаштуватися на майбутнє.

Телець

Успіх Тельцям буде гарантований не тільки в романтичній сфері, а й інших сферах життя.

Можете переходити до рішучих дій вже з початку місяця. Тільки спочатку постарайтеся добре відпочити - це принесе вам удачу і гарний настрій в любові.

Рак

Зміни в любовній сфері можуть статися абсолютно несподівано. Вам варто стежити за випадковими подіями та реагувати на таємні знаки Всесвіту.

Сімейним представникам доведеться розв'язувати рутинні питання, але це додасть гармонії у ваші відносини з близькою людиною.

Терези

Любовні пристрасті приведуть до того, що ви закинете важливий проєкт або роботу прямо на старті. Будуйте відносини тільки з представниками найвірніших знаків Зодіаку.

Не ризикуйте і не фліртуйте з ким попало. Вам початок року принесе тільки найкраще в амурних справах.

Стрілець

Ваша енергетика на початку року дозволить зробити важливий прорив у сфері любові. Вас чекає удача.

Це може бути зближення з вашим партнером, дітьми або родичами, радість від спілкування з новою людиною. Перегляньте свій робочий графік і приділіть коханим людям більше часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи склали гороскоп на січень для всіх знаків Зодіаку.

А також розповідали про те, що за гороскопом племені майя чекає всіх у 2022 році.

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