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Начало астрологического года 20 марта: кто добьется успеха в этот период

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 20:00
Начало астрологического года 20 марта: кто добьется успеха в этот период День весеннего равноденствия 20 марта (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

20 марта в 11:37 по киевскому времени нас ждет начало астрологического года, которое мы знаем, как День весеннего равноденствия. В это время Солнце переходит в знак Зодиака Овен, начиная очередной цикл. Что нам ждать от этого события, и кто сможет добиться успеха - читайте далее в материале

Об этом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна.

Эксперт рассказывает, что 20 марта Солнце перейдет в знак зодиака Овен, что станет точкой весеннего равноденствия и началом астрологического года.

"Водные меланхолические и душевные энергии сменяются огненными, быстрыми и резкими. Все просыпается и набирает скорость. Возрастает энтузиазм, хватка, агрессивность и неистовое чувство новизны. Энергия проявляется в тяге к завоеванию вершин, лидерству, желанию главенствовать в своей компании или коллективе", - пишет астролог.

В этот период будет чувствоваться прилив энергии, активности, люди нерешительные станут более уверенными, волевыми, властными, а уверенные и так в себе - более агрессивными, появятся честолюбивые амбиции.

Усилится желание быть самостоятельными и независимыми, могут проявиться организаторские способности.

Это время благоприятное время для одержимых людей, для тех, кто умеет быстро принимать решения, для предпринимательства, военных структур, правоохранительных органов.

Ранее Арина Артуровна также рассказала про все астрологические события марта, которые так или иначе будут влиять на нашу жизнь.

Кроме того астролог рассказала, чего нам ждать от уникального периода - Меркурия в Рыбах.

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