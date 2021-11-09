Мысли после родов: Анна Гресь рассказала о панической боязни второй беременности

Вот и недавно в сторис своего Instagram актриса решила поддержать девушек, ставших мамами.

К слову, сама Анна с мужем Романом Грищуком уже два года воспитывает сына Тимофея.

Анна Гресь с семьей (фото: instagram.com/anya_gres)

И оказывается, материнский инстинкт проявился у звезды только со временем.

"Хочу вам сказать, что я не сразу после родов ощутила прям безусловную любовь к ребенку. Да, я понимала, что это мой сын, я должна его оберегать, ухаживать за ним. Но не было такого, что с первого дня - особенно, когда он не спал - я его любила просто невероятно", - говорит она.

Анна Гресь (фото: instagram.com/anya_gres)

"И только со временем, когда он осознанно начал обнимать меня, говорить какие-то слова, когда он прям прикольный стал, я словила себя на мысли, что сейчас я этого малыша действительно люблю. Вот теперь я скучаю за ним, он такой зайчик! До этого, честно, у меня такого не было. Но я себе пыталась это внушить. Потому что, как это, я же мать, это мой ребенок, я должна его любить. Но было именно "должна". А та самая безусловная любовь, о которой так много говорят, как-то в процессе появилась", - добавила Аня.

Анна Гресь (фото: instagram.com/anya_gres)

При этом актриса отметила, что уже давно хотела рассказать о своих ощущениях, но долго сомневалась, поскольку это могло вызвать волну негатива в ее сторону.

"Я так давно хотела этим поделиться! Но в обществе это считается каким-то неправильным, осуждается. И я боялась, что мне хейта насыпят. Ведь когда ты выбираешь какую-то позицию, то в любом случае будут с тобой несогласные. Но будут и те, кто солидарен. Конечно, очень просто плыть по течению и быть удобным для всех. Но намного "трушнее" верить в свою правду и доносить ее людям. В общем, сейчас я выговорилась, и мне хорошо. Надеюсь, кому-то мои слова помогут. Как минимум, девушки поймут, что нет идеальных матерей", - сказала Гресь.

Анна Гресь с сыном (фото: instagram.com/anya_gres)

Интересно, что невзирая ни на что, после родов у актрисы была мысль поскорее родить второго малыша.

"Первые 7 месяцев моего материнства я очень хотела второго ребенка. Было желание максимально погрузиться в этот период колясок, пеленок и прочего. Ну, а что? Пока навыки все есть, и ритм для меня вроде как привычным стал. Но потом, когда гормоны улеглись, а усталость накопилась, я начала просто панически бояться второй беременности. Потому что я настолько уставала и не высыпалась, что второго ребенка, мне казалось, я бы просто не выдержала", - поделилась звезда.

Анна Гресь с сыном (фото: instagram.com/anya_gres)

"В общем, девочки, поверьте, сложности и выгорание бывают у всех. Вы не одни. Это нормально. Перестаньте себя корить за свою "небезупречность". Ведь как бы там ни было, каждая из нас - лучшая мама для своего малыша", - обратилась Аня к украинкам.

Анна Гресь с семьей (фото: instagram.com/anya_gres)