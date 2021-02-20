Морозы только усилятся: когда в Украине ждать пика "минусов"

Погода в Украине до 28 февраля будет оставаться достаточно морозной. По крайней мере на востоке страны. А вот на юге и западе, а также в центральных и северных регионах уже через несколько дней наступит долгожданное потепление. Когда и где ожидаются осадки, а также кого весна посетит еще в феврале – читайте ниже.

Сильные морозы уйдут почти со всей Украины, но еще задержатся в восточных областях. Последний "морозный" удар в феврале ожидается 25 числа, когда столбики термометров снова опустятся до -16 градусов. При этом уже 27 и 28 февраля ожидаются "плюсы". Но уже в первых числах марта морозы снова вернутся с новой силой. При этом осадки будут идти в течение следующих двух недель почти каждый день.

В центральной Украине ожидается окончание морозов уже 21 февраля. Теплая погода с отметками до +6 градусов днем продержится практически до начала марта. После этого – "минуса" до -12 градусов в начале первого месяца весны. Осадки будут идти 20-21, а потом с 24 февраля по 2 марта. На севере будет наблюдаться похожая ситуация.

На западе Украины, как и на юге страны, ожидается более существенное потепление к концу февраля. Термометры будут показывать +3… +9 почти целую неделю. Потом морозы все же вернутся. Минимальные ожидаются 4 марта, когда отметки у термометров будут достигать -8 градусов.