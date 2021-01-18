Морозы ослабнут не везде: в каких областях станет еще холоднее

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни начнет меняться. Синоптики прогнозируют, что морозы отступят уже 21-22 января, но не везде. В некоторых областях наоборот - станет еще холоднее. Кому сильно не повезет с погодой - читайте в нашем материале.

Так, согласно данным Украинского гидрометцентра, первая "ласточка тепла" залетит 19 января на Закарпатье - здесь днем -5... -7, а ночью -12... -14. На остальных территориях страны будет на Крещение холодно: днем -10... -15, ночью от -16 до -23 градусов мороза. Немного меньше минус в Одесской области (-7... -9 днем и -15... -17 ночью) и в Крыму (-5... -7 днем, -9... -11 ночью).

Кроме того, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях возможен снег.

В Киеве на Крещение днем -13... -15 градусов, а ночью от -18 до -20 мороза, осадки маловероятны.

Погода в Украине на Крещение 19 января (скрин: meteo.gov.ua)

20 января на Запад придет оттепель, а вот на Востоке морозы станут еще сильнее. В западных областях в этот день днем -1... +2, ночью все еще морозно - от -6 до -13 градусов. На Востоке днем -10... -15, а ночью от -19 до -23 мороза. На остальных территориях "минусы" также немного ослабнут - от -6 до -10 днем и -14... -20 ночью. В Крыму и Одессе -1... -4 днем и -7... -12 ночью.

В этот день на Западе вероятен небольшой снег, а в остальных регионах осадки маловероятны.

В Киеве в среду днем -6... -8, ночью -16... -18, без осадков.

Четверг, 21 января принесет существенное тепло на Запад, а на Востоке морозы до -23 еще полютуют. Осадки в этот день не предвидятся. В западных областях днем +2... +8, ночью от -1 до -5 градусов; на Юге днем +1... +6, ночью до -9 мороза; в Центре и на Севере днем +1... -3 градуса, а ночью - от -6 до -13 мороза. А вот на Востоке днем -7... -11, ночью -19... -23 мороза.

В Киеве в четверг днем +1... -1, а ночью от -6 до -8 мороза.

Погода в Украине 20-21 января (скрин: meteo.gov.ua)

22 января потепление охватит уже всю страну, лишь на Востоке удержится ночной мороз. Днем ожидается на большинстве территорий +1... +5, ночью от +1 до -3 градусов. На Западе и Юге днем +4... +8, ночью от -2 до +3 градусов, а в Крыму днем +8... +10 тепла. На Востоке ночью -9... -11 мороза.

На Западе возможны дожди, дожди с мокрым снегом.

В Киеве в пятницу днем +2... +4, а ночью от -1 до +1 градуса, без осадков.

Суббота, 23 января принесет тепло уже по всей стране, а на Западе - возможны дожди. Температура днем от +2 до +8 (в Крыму - до +10), ночью от -3 до +4 градусов.

В Киеве суббота будет без осадков, днем +2... +4, а ночью от +1 до -1 градуса.

Погода в Украине 22-23 января (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко прогнозирует некоторое послабление морозов на Западе уже на Крещение, 19 января.

Ранее мы писали, что климатологи рассказали, чего ждать от погоды в 2021 году. А вот метеоролог Вазира Мартазинова дала прогноз для Украины на ближайшие несколько лет.