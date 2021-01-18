Морози ослабнуть не скрізь: в яких областях стане ще холодніше

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні почне змінюватися. Синоптики прогнозують, що морози відступлять вже 21-22 січня, але не скрізь. У деяких областях навпаки - стане ще холодніше. Кому сильно не пощастить з погодою - читайте в нашому матеріалі.

Так, згідно з даними Українського гідрометцентру, перша "ластівка тепла" залетить 19 січня на Закарпаття - тут удень -5... -7, а вночі -12... -14. На інших територіях країни буде на Водохреще холодно: вдень -10... -15, вночі від -16 до -23 градусів морозу. Трохи менше мінус в Одеській області (-7... -9 вдень і -15... -17 вночі) і в Криму (-5... -7 вдень, -9... -11 вночі).

Крім того, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях можливий сніг.

У Києві на Водохреще вдень -13... -15 градусів, а вночі від -18 до -20 морозу, опади малоймовірні.

Погода в Україні на Водохреще 19 січня (скрін: meteo.gov.ua)

20 січня на Захід прийде відлига, а от на Сході морози стануть ще сильнішими. У західних областях у цей день вдень -1... +2, вночі все ще морозно - від -6 до -13 градусів. На Сході вдень -10... -15, а вночі від -19 до -23 морозу. На інших територіях "мінуси" також трохи ослабнуть - від -6 до -10 вдень, -14... -20 вночі. У Криму і Одесі -1... -4, вдень -7... -12 вночі.

У цей день на Заході можливий невеликий сніг, а в інших регіонах опади малоймовірні.

У Києві в середу вдень -6... -8, вночі -16... -18, без опадів.

Четвер 21 січня принесе суттєве тепло на Захід, а на Сході морози до -23 ще полютують. Опади у цей день не передбачаються. У західних областях вдень +2... +8, вночі від -1 до -5 градусів; на Півдні вдень +1... +6, вночі до -9 морозу; у Центрі і на Півночі вдень +1... -3 градуси, а вночі - від -6 до -13 морозу. А ось на Сході вдень -7... -11, вночі -19... -23 морозу.

У Києві в четвер вдень +1... -1, а вночі від -6 до -8 морозу.

Погода в Україні 20-21 січня (скрін: meteo.gov.ua)

22 січня потепління охопить вже всю країну, лише на Сході втримається нічний мороз. Вдень очікується на більшості територій +1... +5, вночі від +1 до -3 градусів. На Заході і Півдні вдень +4... +8, вночі від -2 до +3 градусів, а в Криму вдень +8... +10 тепла. На Сході вночі -9... -11 морозу.

На Заході можливі дощі, дощі з мокрим снігом.

У Києві в п'ятницю вдень +2... +4, а вночі від -1 до +1 градуса, без опадів.

Субота 23 січня принесе тепло вже по всій країні, а на Заході - можливі дощі. Температура вдень від +2 до +8 (у Криму - до +10), вночі від -3 до +4 градусів.

У Києві субота буде без опадів, удень +2... +4, а вночі від +1 до -1 градуса.

Погода в Україні 22-23 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує деяке послаблення морозів на Заході вже на Водохреще, 19 січня.

Раніше ми писали, що кліматологи розповіли, чого чекати від погоди у 2021 році. А ось метеоролог Вазіра Мартазінова дала прогноз для України на найближчі кілька років.