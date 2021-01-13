Морозы будут нешуточные: синоптики показали новые карты погоды

Погода в Украине до конца недели поразит своим зимним великолепием и сначала на большинство областей обрушатся снегопады, а потом столбики термометров быстро поползут вниз. К концу недели почти все области накроет морозами ниже -10 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, волна похолодания зайдет в Украину в пятницу, 15 января. Температура воздуха в западных и северных областях упадет ночью до -13 -10 градусов, днем от -12 до -8 градусов. На востоке и в центре в ночные часы до -8 градусов, днем от -6 до -4 градусов. На юге в ночные часы до -4 градусов, днем около -2 градусов. Практически во всех областях будет идти снег.

В Киеве 15 января будет снежить, ночью до -13 градусов, днем около -11 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 15 января

В субботу, 16 января, снег будет летать в центральной части страны и на востоке, в остальных регионах будет сухо. Температура воздуха на западе и севере в ночные часы упадет до -18 -16 градусов, днем -13 -11 градусов. В центре и на востоке ночью от -13 до -10 градусов, днем -13 -9 градусов. На юге ночью до -11 градусов, днем от -9 до -7 градусов, в Крыму -5 -3 градуса.

В Киеве 16 января ночная температура составит -18 -16 градусов, днем -15 -13 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 16 января

В воскресенье, 17 января, холоднее всего будет на севере страны, до -19 градусов ночью, днем -14 -12 градусов. На остальной территории в ночные часы до -17 градусов, днем от -15 до -11 градусов. В западных областях снова пойдет снег. На юге ночью до -13, днем от -11 до -9 градусов.

В Киеве 17 января ночью от -18 до -16 градусов, днем от -15 до -13 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 17 января

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину накроет сильными снегопадами и начнет опускаться температура воздуха.

А также мы рассказывали о том, что синоптик предупредила о двух активных антициклонах, которые принесут в Украину настоящую зиму.