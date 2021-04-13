Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: погода испортится почти во всех областях

Погода в Украине в среду, 14 апреля, будет неприятная и мокрая во многих областях страны. Больше всего не повезет жителям запада – синоптики прогнозируют там штормовой ветер и мокрый снег с дождем.

На востоке дождями зацепит Харьков и Полтаву, в остальных областях – небольшая облачность и без существенных осадков. Ночью от +6 до +9 градусов, днем прогреется до +13 +17 градусов.

В южной части страны днем ожидается дождь, ночью – сухо. Температура воздуха в ночные часы составит +5 +7 градусов, днем ожидается +13 +15 градусов, в Одессе прохладнее, +10 +12 градусов. В Крыму без существенных осадков, ночью +5 +7 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

На севере синоптики прогнозируют дождь в дневные часы. Ночная температура будет колебаться в пределах +6 +8 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

В западной части ночью будет идти снег и мокрый снег, днем – дожди и местами сильные. Ожидается усиление ветра до штормовых значений. Температура воздуха упадет, ночью +2 +6 градусов, днем от +8 до +11 градусов, холоднее всего будет во Львове и Ивано-Франковске, от +6 до +8 градусов.

В центральных областях без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью +6 +8 градусов, днем +13 +15 градусов.

В Киеве 14 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, без существенных осадков. Ночью в столице +7 +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 14 апреля