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Мокрий сніг, дощі і штормовий вітер: погода зіпсується майже у всіх областях

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 20:30
Мокрий сніг, дощі і штормовий вітер: погода зіпсується майже у всіх областях Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у середу, 14 квітня, буде неприємна і мокра в багатьох областях країни. Найбільше не пощастить мешканцям заходу – синоптики прогнозують там штормовий вітер і мокрий сніг з дощем.

Яка погода очікує на українців, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході дощами зачепить Харків і Полтаву, в інших областях – мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі від +6 до +9 градусів, вдень прогріється до +13 +17 градусів.

У південній частині країни вдень очікується дощ, уночі – сухо. Температура повітря вночі становитиме +5 +7 градусів, вдень очікується +13 +15 градусів, в Одесі прохолодніше, +10 +12 градусів. У Криму без істотних опадів, вночі +5 +7 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

На півночі синоптики прогнозують дощ у денні години. Нічна температура коливатиметься в межах +6 +8 градусів, вдень від +13 до +15 градусів.

У західній частині вночі буде йти сніг та мокрий сніг, вдень дощі, місцями сильні. Очікується посилення вітру до штормових значень. Температура повітря впаде, вночі +2 +6 градусів, вдень від +8 до +11 градусів, найхолодніше буде у Львові та Івано-Франківську, від +6 до +8 градусів.

У центральних областях без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі +6 +8 градусів, вдень +13 +15 градусів.

У Києві 14 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів. Вночі у столиці +7 +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.

Мокрий сніг, дощі і штормовий вітер: погода зіпсується майже у всіх областяхКарта погоди в Україні на середу, 14 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода в Україні сильно зіпсується до кінця тижня - синоптики оновили карти.

А також розповідали про те, що синоптик Наталка Діденко зробила попередження про погоду в Україні.

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