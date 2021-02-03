Мокрый снег с дождем: где в Украине разыграется непогода

Завтра, 4 февраля, на всей территории Украины пройдут осадки. В большей части страны это будет дождь, но в четырех областях украинцев ждет мокрый снег с дождем: в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

В западной части Украины пройдут дожди. При этом температура воздуха будет плюсовой как днем, так и ночью. В Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем будет +6… +8 градусов, а ночью - +2…+4. Во Львовской области днем +5… +7, ночью - +2… +4. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На востоке страны также ожидаются осадки в виде дождя. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях днем +4… +6 градусов, а ночью - +2… +4.

В центральных регионах будет немного прохладней. При этом также пройдут дожди. В Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях днем и ночью будет +2… +4.

На юге также не обойдется без дождя. В Херсонской и Одесской области днем температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла, ночью будет прохладно - +2… +4. В Николаевской области днем +6… +8 градусов, а ночью также +2…+4.

В оккупированном Крыму также дождь. Температура воздуха днем составит +8… +10 градусов, а ночью - +4… +6.

В северной части страны ожидается мокрый снег с дождем. В Черниговской, Сумской и Житомирской областях днем и ночью будет +2… +4 градуса.

В Киеве также мокрый снег с дождем. При этом температура воздуха днем составит +3… +5, а ночью - 0… +2. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Метеокарта Украины на 4 февраля (фото: meteo.gov.ua)

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