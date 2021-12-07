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Могут быть катаклизмы и переворот: астролог сделала предупреждение о событиях 8 и 9 декабря

Автор: Анна Шиканова

Декабрь 2021 года будет очень богат на различные астрологические события. В последнем месяце года есть несколько дат, которые грозят стать очень опасными для многих жизненных сфер.

Астролог и астропсихолог Валентина Виттрок предупредила об опасном периоде 8 и 9 декабря. Об этом информирует ТСН.

Как объяснила астролог, в эти два дня ожидается квадратура между Марсом и Юпитером.

Это событие осложнится прохождением транзитной Луны по знаку Водолея. Такое сочетание может стать триггером для политических катаклизмов или природных.

По словам Виттрок, есть большая вероятность напряженности в общественной жизни. В крайнем случае – она может довести до государственного переворота.

Кроме того, катаклизмы могут быть и погодные – ураганы, землетрясения или наводнения. И причиной техногенных катастроф может стать именно человеческий фактор.

Опасный период будет и во взаимоотношениях людей. Астролог рекомендует в общении с другими людьми проявлять максимальную осторожность.

Сказанное сгоряча обидное слово может привести к разрушению отношений, который выстраивались и существовали далеко не один год.

Стоит сдерживать свои эмоции, исключить агрессивность, не ввязываться в конфликты и постараться не поддаваться на провокации.

Напомним, ранее мы писали о том, какие даты могут стать самыми опасным в декабре и когда стоит воздержаться от серьезных решений и важных разговоров.

А также мы рассказывали о том, что астролог предупредила об опасном периоде, который окончится только 22 декабря.

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