Могут быть катаклизмы и переворот: астролог сделала предупреждение о событиях 8 и 9 декабря

Декабрь 2021 года будет очень богат на различные астрологические события. В последнем месяце года есть несколько дат, которые грозят стать очень опасными для многих жизненных сфер.
Астролог и астропсихолог Валентина Виттрок предупредила об опасном периоде 8 и 9 декабря. Об этом информирует ТСН.
Как объяснила астролог, в эти два дня ожидается квадратура между Марсом и Юпитером.
Это событие осложнится прохождением транзитной Луны по знаку Водолея. Такое сочетание может стать триггером для политических катаклизмов или природных.
По словам Виттрок, есть большая вероятность напряженности в общественной жизни. В крайнем случае – она может довести до государственного переворота.
Кроме того, катаклизмы могут быть и погодные – ураганы, землетрясения или наводнения. И причиной техногенных катастроф может стать именно человеческий фактор.
Опасный период будет и во взаимоотношениях людей. Астролог рекомендует в общении с другими людьми проявлять максимальную осторожность.
Сказанное сгоряча обидное слово может привести к разрушению отношений, который выстраивались и существовали далеко не один год.
Стоит сдерживать свои эмоции, исключить агрессивность, не ввязываться в конфликты и постараться не поддаваться на провокации.
Напомним, ранее мы писали о том, какие даты могут стать самыми опасным в декабре и когда стоит воздержаться от серьезных решений и важных разговоров.
А также мы рассказывали о том, что астролог предупредила об опасном периоде, который окончится только 22 декабря.