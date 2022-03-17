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Могилевская о своей жизни во время войны: я спала под кроватью, а теперь привожу воду к метро

Фото: Наталья Могилевская (ukr.net)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, что первые дни войны спала под кроватью, чтоб ее не убило осколками стекла. А сейчас она старается помогать людям – возит чистую воду из своей скважины к метро.

Об этом Могилевская рассказала в программе "Твой день" на "1+1".

Певица рассказала, что ее дом не очень надежен в нынешних условиях и ей пришлось спать под кроватью. В ее доме нет подвала.

"У меня картонный домик, там я спала под кроватью просто чтобы не убило от стекла, а так у меня там нет ни подвала, ничего. Я хоть два часа в день могу в подземке побыть в покое и люди настолько меня поддерживают", - призналась Могилевская.

Она остается в Киеве и сейчас старается помогать людям и занимается волонтерством. Она часто спускается в метро к людям, общается с ними, поет для них и помогает поддержать дух.

По словам Могилевской, у многих людей сейчас сильный стресс, некоторые люди в панике.

"Я певица, я должна делать свою работу. Каждый должен делать то, что он может. У меня есть две классные вещи – первое, это слово, песни. У меня есть слово, у меня есть концерты. Еще у меня есть вода. У меня есть скважина. Я беру водичку и привожу ее в метро, которое ближе с моей стороны", - добавила Могилевская.

Артистка отметила, что у украинцев несгибаемый дух, которому завидует сейчас весь мир и от которого все в восторге. По ее словам, украинцам сейчас нужны люди, которые могут их поддержать в трудную минуту.

"Я не думаю о самом страшном, потому что его не будет. Мы точно победим! Я так в это верю, я чувствую каждой клеткой. Потому что победа будет нашей. Она будет такой красивой! Она станет примером всему миру, который стал уже такой суетный, такой уж мелочный", - подчеркнула Могилевская.

Напомним, ранее мы писали о том, что ONUKA перепела хит "Місто", показав разрушения Киева, Харькова, Мариуполя.

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звезды шоу-бизнесаНаталья Могилевская