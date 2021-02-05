Мишина и Эллерт улетели в теплую страну: сбылась маленькая мечта

Украинская актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт, добившийся ее сердца в шоу "Холостячка", улетели отдыхать в жаркие страны. Парочка выбрала для релакса Доминиканскую Республику. Мишина взяла с собой сына Платона от первого брака, а Эллерт дочку-подростка.

Об этом интересном событии Мишина сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото из самолета.

"Ох, как долго в этот раз складывалась история с нашим отдыхом. Столько сомнений, препятствий и событий происходило с момента решения наконец-то осуществить маленькую мечту и улететь далеко-далеко, чтобы никто и никогда.

То смена места локации, то искушения рабочими предложениями, то смена состава, то отсутствие билетов, пароходов, поездов... По итогу температура (как оказалось психосоматическая)и слезы, сопли, слюни", - поделилась новостями Ксения.

Ксения Мишина улетела в Доминикану с сыном и Александром Эллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения отметила, что пишет пост уже, прибыв на место, ведь, по ее словам, она так долго об этом мечтала.

Чуть позже в Instagram-stories Мишина показала, как они уже расположились на пляже.

Мишина отдыхает на пляже в Доминикане (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Всего 12 часов полета и я нахожусь в раю с любимыми людьми. У нас отличная компашка", - рассказала на одном из видео Ксения Мишина.

Как мы ранее писали, экс-"Холостячка" и актриса Ксения Мишина решила рассказать своим подписчикам об одной из самых сложных, животрепещущих тем, о которой всегда хочется говорить. Речь идет об отношениях.