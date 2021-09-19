Михайлово чудо 2021: самые важные традиции, запреты и что нужно обязательно сделать

19 сентября 2021 согласно православной церковной традиции чтят память Архистратига Михаила. В народе большой праздник называют Михайлово чудо - этот день посвящен одному из наиболее почитаемых в христианстве ангелов.

Что нельзя делать в этот праздник, важные приметы, традиции, что нужно сделать обязательно - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции праздника

Согласно преданию, архангел Михаил сумел одолеть дьявола. Святой отправил падшего ангела вместе с его свитой с небес в преисподнюю. Отсюда пошла традиции считать Михаила главным борцом против беззакония и несправедливости.

В этот праздничный день в храмах ставят общую свечу и служат молебен. Ранее верили, что на Михайлово чудо может исполниться любое желание, поэтому святого просили только о самом важном.

В этот день нужно помогать другим, особенно тем, кто нуждается и не может позаботиться о себе сам.

Что нельзя делать на Михайлово чудо

Работать в этот день запрещается. Если нарушить эту традицию, вас ждут неприятности. К примеру, могут сломаться инструменты, или еще что похуже.

Ссориться и конфликтовать, злиться, выяснять отношения. Если человек все же пытается спровоцировать ссору, выражает негативные эмоции - это плохой знак.

После еды остатки со стола выбрасывать нельзя, а лучше отдать нуждающимся.

Как помолиться архангелу

В день Михайлова чуда ангелу возносят молитвы об излечении от тяжких недугов, а также просят здоровья близким и исполнения самых заветных желаний. Искренне произнесите эту молитву:

Великий архистратиже Божий, Михаиле, победитель демонов, победи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых. И умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от всех скорбей и от всякой болезни, от смертоносной язвы и от напрасной смерти, о, великий архангеле Михаиле, ныне и присно и во веки веков.

Приметы 19 сентября

Пришел Архангел Михаил - жди первых заморозков.

Листья на верхушке березы еще зеленые - зима будет ранней.

Синие облака вечером - к перемене погоды.

По упавшим листьям предсказывали, какой будет зима: листья осины ложатся вверх лицевой стороной - зима будет долгой и холодной, изнанкой - к теплой зиме, и так и так - зима ожидается умеренной.

День ангела в этот день отмечают люди с такими именами:

Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил.

Обязательно поздравьте их!