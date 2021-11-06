Меркурий переходит в знак Скорпиона: кому особенный период принесет перемены

Астролог предупредила об особенном периоде - ингрессии планеты Меркурий в знак Скорпиона. Происходить она будет с 6 по 24 ноября, и будет оказывать влияние на каждого из нас. Как именно - читайте ниже в нашем материале Lite.

По словам эксперта, в это время у людей будет проявляться чрезмерная любознательность и любопытство.

"Главной целью будет казаться необходимость познать истину прямо сейчас, при этом предусмотрено использование любых методов - даже очень неприемлемых. Крайняя подозрительность и стремление узнать сразу и все - основные приоритеты в это время", - рассказывает Арина.

А вот что плохо - такой настрой может резко меняться на депрессию и мрачные мысли. Способствуют этому плохие новости, в которых нередко превалируют темы, связанные со смертью.

"Данному периоду свойственен непроизвольный "приход" мыслей о сексе. Причем довольно часто они провоцируют на обращение к сексологам с целью получения помощи для налаживания интимной жизни", - добавила астролог.

На личном фронте нужно быть готовым к испытаниям на прочность в отношениях. Любой из партнеров рискует потерять все из-за своей несдержанности и неадекватности в поведении.

"Каждое слово нужно тщательно взвешивать, каждый шаг продумывать заранее на несколько этапов вперед. Только так можно пережить сложные времена и предотвратить неприятные последствия", - советует эксперт.

Не стоит также серьезно воспринимать действия, слова и поступки хейтеров. Ими также движет влияние планет, а потому их "факты" и "разоблачения" будут особенно саркастичны и невыносимы.

Также могут активизироваться недоброжелатели, которые давно уже вынашивают по вашему поводу планы мщения. Будьте готовы воспринять все должным образом, чтобы не дать повода для злорадства и получения следующей волны несправедливого хейта.

Еще одной важной сферой, имеющей непосредственное отношение к Меркурию, можно назвать финансовый рынок. Этот период будет успешным для оформления и покупки ценных бумаг, участия в торгах на брокерских биржах, проведения банками рекламных компаний и акций.