ru ua
Сб, 06 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Меркурий переходит в знак Скорпиона: кому особенный период принесет перемены

Новина українською →
Суббота 06 ноября 2021 18:30
Меркурий переходит в знак Скорпиона: кому особенный период принесет перемены Фото: Астролог предупредила о Меркурии в Скорпионе (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила об особенном периоде - ингрессии планеты Меркурий в знак Скорпиона. Происходить она будет с 6 по 24 ноября, и будет оказывать влияние на каждого из нас. Как именно - читайте ниже в нашем материале Lite.

Своими знаниями с Lite поделилась известный астролог Арина Атуровна.

По словам эксперта, в это время у людей будет проявляться чрезмерная любознательность и любопытство.

"Главной целью будет казаться необходимость познать истину прямо сейчас, при этом предусмотрено использование любых методов - даже очень неприемлемых. Крайняя подозрительность и стремление узнать сразу и все - основные приоритеты в это время", - рассказывает Арина.

А вот что плохо - такой настрой может резко меняться на депрессию и мрачные мысли. Способствуют этому плохие новости, в которых нередко превалируют темы, связанные со смертью.

"Данному периоду свойственен непроизвольный "приход" мыслей о сексе. Причем довольно часто они провоцируют на обращение к сексологам с целью получения помощи для налаживания интимной жизни", - добавила астролог.

На личном фронте нужно быть готовым к испытаниям на прочность в отношениях. Любой из партнеров рискует потерять все из-за своей несдержанности и неадекватности в поведении.

"Каждое слово нужно тщательно взвешивать, каждый шаг продумывать заранее на несколько этапов вперед. Только так можно пережить сложные времена и предотвратить неприятные последствия", - советует эксперт.

Не стоит также серьезно воспринимать действия, слова и поступки хейтеров. Ими также движет влияние планет, а потому их "факты" и "разоблачения" будут особенно саркастичны и невыносимы.

Также могут активизироваться недоброжелатели, которые давно уже вынашивают по вашему поводу планы мщения. Будьте готовы воспринять все должным образом, чтобы не дать повода для злорадства и получения следующей волны несправедливого хейта.

Еще одной важной сферой, имеющей непосредственное отношение к Меркурию, можно назвать финансовый рынок. Этот период будет успешным для оформления и покупки ценных бумаг, участия в торгах на брокерских биржах, проведения банками рекламных компаний и акций.

Ранее астролог также предупредила об ингрессии Венеры в Козероге, рассказав, чего нам ждать от этого времени.

Читайте LITE в Google News
астролог Гороскоп
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Минздрав разъяснил украинцам, законна ли на самом деле проверка COVID-сертификатов
Минздрав разъяснил украинцам, законна ли на самом деле проверка COVID-сертификатов