Меган Маркл приняла решение по родам: такого ребенка в королевской семье еще не было
Меган Маркл и принц Гарри, которые станут родителями девочки уже в конце весны - начале лета, приняли важное решение по будущим родам. Рожать невестка королевы Елизаветы II планирует дома, да еще и за пределами Великобритании.
Об этом сообщает PageSix.
Источники рассказали, что Меган Маркл будет рожать в своем поместье в Монтесито, в штате Калифорния.
Малышка должна родиться ближе к лету, и она станет первым ребенком в королевской семье, который родится за пределами Великобритании, то есть в США.
Как известно, Меган давно мечтала о домашних родах, еще с тех пор, как была беременна первенцем Арчи. Малыш появился на свет 9 мая 2019-го в частной больнице Портленда.
По словам инсайдера, особняк пары находится недалеко от одной из лучших больниц Америки - Cottage Hospital в Санта-Барбаре.
В случае необходимости, пара всегда сможет обратиться за помощью в медучреждение.
"Теперь, когда Меган и Гарри стали частными лицами, неясно, объявят ли они о рождении дочери. На этот раз им не нужно соблюдать королевский протокол", - добавил источник.
Ранее мы писали, что Елизавета II отвергла предложения Меган Маркл и принца Гарри.
Также стало известно, как Меган и Гарри могут назвать второго ребенка.