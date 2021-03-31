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Меган Маркл приняла решение по родам: такого ребенка в королевской семье еще не было

Новина українською → США, Среда 31 марта 2021 18:00
Меган Маркл приняла решение по родам: такого ребенка в королевской семье еще не было Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл и принц Гарри, которые станут родителями девочки уже в конце весны - начале лета, приняли важное решение по будущим родам. Рожать невестка королевы Елизаветы II планирует дома, да еще и за пределами Великобритании.

Об этом сообщает PageSix.

Источники рассказали, что Меган Маркл будет рожать в своем поместье в Монтесито, в штате Калифорния.

Малышка должна родиться ближе к лету, и она станет первым ребенком в королевской семье, который родится за пределами Великобритании, то есть в США.

Как известно, Меган давно мечтала о домашних родах, еще с тех пор, как была беременна первенцем Арчи. Малыш появился на свет 9 мая 2019-го в частной больнице Портленда.

По словам инсайдера, особняк пары находится недалеко от одной из лучших больниц Америки - Cottage Hospital в Санта-Барбаре.

В случае необходимости, пара всегда сможет обратиться за помощью в медучреждение.

"Теперь, когда Меган и Гарри стали частными лицами, неясно, объявят ли они о рождении дочери. На этот раз им не нужно соблюдать королевский протокол", - добавил источник.

Ранее мы писали, что Елизавета II отвергла предложения Меган Маркл и принца Гарри.

Также стало известно, как Меган и Гарри могут назвать второго ребенка.

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