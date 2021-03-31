ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меган Маркл прийняла рішення по пологах: такої дитини в королівській родині ще не було

Новость на русском → США, Середа 31 березня 2021 18:00
Меган Маркл прийняла рішення по пологах: такої дитини в королівській родині ще не було Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл і принц Гаррі, які стануть батьками дівчинки вже в кінці весни - на початку літа, прийняли важливе рішення щодо майбутніх пологів. Народжувати невістка королеви Єлизавети II планує вдома, та ще й за межами Великобританії.

Про це повідомляє PageSix.

Джерела розповіли, що Меган Маркл буде народжувати у своєму маєтку в Монтесіто, в штаті Каліфорнія.

Дівчинка має народитися ближче до літа, і вона стане першою дитиною в королівській родині, яка народилася за межами Великобританії, тобто в США.

Як відомо, Меган давно мріяла про домашні пологи, ще з тих пір, як була вагітна первістком Арчі. Малюк з'явився на світ 9 травня 2019-го в приватній лікарні Портленда.

За словами інсайдера, особняк пари знаходиться недалеко від однієї з найкращих лікарень Америки - Cottage Hospital в Санта-Барбарі.

У разі необхідності, пара завжди зможе звернутися за допомогою в медустанову.

"Тепер, коли Меган та Гаррі стали приватними особами, неясно, чи оголосять вони про народження дочки. На цей раз їм не потрібно дотримуватися королівського протоколу", - додало джерело.

Раніше ми писали, що Єлизавета II відкинула пропозиції Меган Маркл і принца Гаррі.

Також стало відомо, як Меган і Гаррі можуть назвати другу дитину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Меган Маркл
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Київ зупиняє транспорт і закриває дитсадки: повний список заборон і терміни
Київ зупиняє транспорт і закриває дитсадки: повний список заборон і терміни